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مدبولي: تنفيذ 696 وحدة إسكان اجتماعي بالنوبارية الجديدة.. وبيع 212 قطعة أرض

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مصراوي Masrawy

مدبولي: تنفيذ 696 وحدة إسكان اجتماعي بالنوبارية الجديدة.. وبيع 212 قطعة أرض

11:27 ص السبت 05 أغسطس 2017

مدبولي: تنفيذ 696 وحدة إسكان اجتماعي بالنوبارية الجديدة.. وبيع 212 قطعة أرض

مصطفي مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 696 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ويجري تنفيذ 744 وحدة أخرى بمدينة النوبارية الجديدة، كما تم بيع 212 قطعة أرض سكنية بالحي المتميز بالمدينة.

وقال محمد عبدالحميد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة: إنه يجري تنفيذ خزانين أرضيين سعة 10000 م3 وعنبر طلمبات للمياه المرشحة ومشتملاتها بنسبة إنجاز 71%، ويجري إعادة تأهيل محطة المعالجة القائمة، وتوسعات المحطة الجديدة بنسبة إنجاز 80%، ويجري تنفيذ كهرباء الإسكان المتميز بطول 4.02 كم، ومياه بطول 3.2 كم ووصلات بطول 2.5 كم وشبكات صرف بطول 2.74 كم.

وأضاف حسب بيان له اليوم السبت: تم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالحي المتميز، وسوقين تجاريتين بالحي الثاني وابني بيتك ب، وطرح أعمال تغذية بالكهرباء للقطع التجارية بواجهة المدينة، بينما يجري تنفيذ سوق تجارية بالحي المتميز، كما تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثاني (33 فصلاً)، ومدرسة تعليم ثانوي بنات بالحي الثاني (25 فصلاً)، وحضانتين بالمجاروة 3 بالحي الثاني وابني بيتك.​

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