الليلة.. بايرن ميونيخ يصطدم ببروسيا دورتموند في السوبر الألماني

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يلتقي اليوم فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني الموسم الماضي مع نظيره بروسيا دورتموند بطل الكأس في كأس السوبر الألماني، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة بقيادة الحكم فيليكس زوير.

ويدخل بايرن ميونيخ مباراة اليوم وهو حامل لقب المسابقة بعد التغلب على بروسيا دورتموند الموسم الماضي بثنائية نظيفة، ويمتلك الفريقان الرقم القياسي في عدد الفوز بلقب تلك المسابقة، وذلك في 5 مناسبات سابقة.

وحقق بايرن ميونخ اللقب أعوام 1987 و1990 و2010 و2012 و2016 وخسر في 5 مباريات أخرى أعوام 1989 و1994 و2013 و2014 و2015، وبدوره حقق بروسيا اللقب أعوام 1989 و1995 و1996 و2013 و2014 وخسر في 3 مباريات أعوام 2011 و2012 و2016.

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ويتواجه العملاقان للمرة السادسة اليوم في كأس السوبر كرقم قياسي، حيث سبق وأن تواجها في أعوام 1989 و2012 و2013 و2014 و2016، وفي تلك المواجهات فاز بروسيا دروتموند 3 مرات أعوام 1989 بنتيجة 4-3 وفي عام 2013 بنتيجة 4-2 وفي عام 2014 بثنائية نظيفة، بينما فاز بايرن في مواجهتين، كانت الأولى في عام 2012 بنتيجة 2-1 والأخرى في عام 2016 بثنائية نظيفة.

كما تواجه كل من بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك في لقاء السوبر 3 مرات من قبل عامي 2013 و2014، حيث فاز دورتموند، وأخيرًا العام الماضي عندما أحرز العملاق البافاري اللقب.