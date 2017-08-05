طريق «صلاح» في دوري الأبطال..تعرف على تاريخ ليفربول أمام الفرق الألمانية

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سحبت أمس في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي أسفرت عن مواجهات متوازنة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول الإنجليزي نظيره هوفنهايم الألماني، بينما يلتقي إسطنبول باكاشهير التركي بإشبيلية الإسباني، كما أوقعت القرعة كوبنهاجن الدنماركي ضد كارباج، وأبويل يواجه براج وأوليمبياكوس أمام ريجيك.

ويواجه يونج بويز السويسري سيسكا موسكو الروسي، بينما يصطدم نابولي الإيطالي بنظيره نيس الفرنسي، بينما يلتقي سبورتنج لشبونة بإف سي إس بي (ستيوا بوخارست). وستلعب مباريات الذهاب من هذا الدور الحاسم في 15 و16 أغسطس، على أن تكون مباريات الإياب في 22 و23 من الشهر ذاته.

ونستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات أبرز تلك المواجهات كالآتي:

- ليفربول وهوفنهايم

يشارك نادي هوفنهايم الألماني للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، وبدوره نجح ليفربول في تفادي الخسارة أمام الفرق الألمانية في آخر 6 مواجهات ويمتلك بشكل عام 17 انتصارًا في 36 مواجهة سابقة مع الفرق الألمانية مقابل 6 هزائم و13 تعادلًا، وسجل لاعبو الريدز 58 هدفًا واستقبلت شباكهم 31 هدفًا.

ونجح ليفربول في مواجهة الفرق الألمانية على ملعبه الأنفيلد في الفوز بـ11 مباراة والتعادل في 3 مواجهات وتفادي الخسارة، بينما حقق خارج ملعبه انتصارين و8 تعادلات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات.

وبدوره واجه مدرب ليفربول يورجين كلوب نادي هوفنهايم 16 مرة من قبل كمدرب في الدوري الألماني، حيث تعادل في مباراة وخسر أخرى عندما كان مدربًا لنادي ماينز وحقق 5 انتصارات و5 تعادلات وخسر 4 مباريات عندما كان مدربًا لبروسيا دورتموند.

ويذكر أن لاعب ليفربول الحالي روبرتو فيرمينيو وجد في صفوف هوفنهايم من قبل في الفترة ما بين عامي 2011 و2015 ونجح خلال تلك الفترة في تسجيل 38 هدفًا في 140 مباراة في الدوري.

- إسطنبول باكاشهير وإشبيلية الإسباني

يواجه فريق باكاشهير للمرة الأولى أحد الأندية الإٍسبانية في أي من المسابقات الأوروبية، وفي المواجهات الثلاث التي خاضها إشبيلية من قبل أمام الفرق التركية، كانت المباريات دائمًا ما تشهد تسجيل أي من الفريقين لثلاثة أهداف، ولعل أبرزها فوز الفريق الأندلسي على بيشكتاش بثلاثية نظيفة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في دور المجموعات من كأس الاتحاد الأوروبي الذي توج إشبيلية بلقبه في ذلك العام.

وفي دوري أبطال أوروبا موسم 2007- 2008، انتهت حملة الفريق الأندلسي في المسابقة على يد فناربخشة بعد أن خسر في إسطنبول بنتيجة 3-2 قبل أن يفوز بنفس النتيجة في إسبانيا ويودع المسابقة بركلات الترجيح، والتي انتهت نتيجتها أيضًا بنفس النتيجة 3-2.

- نيس ونابولي

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تمكن نابولي من الفوز في آخر مواجهتين أمام الفرق الفرنسية، وذلك بالفوز على مارسيليا في «الفليدرود» بنتيجة 2-1 وكرر الفوز على ملعبه «سان باولو» في لقاء الإياب بنتيجة 3-2 في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2013- 2014.

ويملك الفريق الإيطالي سجلًا ضعيفًا أمام الفرق الفرنسية في الأدوار الإقصائية من المسابقات الأوروبية بشكل عام، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر مواجهتين، وأتت تلك المواجهات الثلاث في كأس الاتحاد الأوروبي، حيث تغلب على بوردو بمجموع اللقاءين 1-0 في الدور الثالث من موسم 1988- 1989 وخسر في الدور الأول من موسم 1986- 1987 بركلات الترجيح أمام تولوز، وخسر من باريس سان جيرمان 2-0 بمجموع اللقاءين في الدور الثاني من موسم 1992- 1993.

وبدوره لم يواجه نيس من قبل أي فريق إيطالي في المسابقات الأوروبية، ولكن يمتلك مهاجمه ماريو بالوتيلي خبرة بالأجواء الإيطالية، وذلك بعدما تعرض للطرد في فوز فريقه ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في 22 سبتمبر من عام 2013، ولكن بشكل عام لا يملك بالوتيلي سجلا جيدًا أمام نابولي عندما كان لاعبًا في صفوف كل من ميلان وإنتر، حيث لم يفز في أي مباراة وتعادل في واحدة وخسر 4 مباريات وفشل في تسجيل أي هدف.

- يونج بويز وسيسكا موسكو

نجح فريق يونج بويز في الفوز في آخر مواجهتين أمام الفرق الروسية على ملعبه وخسر نفس المبارتين خارج ملعبه، حيث تغلب على زينيت سان بطرسبرج في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي موسم 2010- 2011 ومن ثم ودع البطولة بعد الخسارة في لقاء العودة بنتيجة 3-1، وفي دور المجموعات من نفس المسابقة، ولكن في موسم 2012- 2013 خسر من أنجي 2-0 قبل أن يفوز في الإياب 3-1.

وبدوره فاز الفريق الروسي في آخر مواجهتين أمام الفرق السويسرية من خلال التغلب على لوزان بثلاثية نظيفة خارج ملعبه قبل أن يكرر انتصاره، ولكن بنتيجة 5-1 على ملعبه في دور المجموعات.

- سبورتنج لشبونة وستيوا بوخارست

خاض سبورتنج لشبونة 6 مباريات سابقة أمام الفرق الرومانية، حيث فاز الفريق المضيف في كل المباريات في الوقت الذي فشل فيه الفريق الضيف في تسجيل أي هدف.

وحقق سبورتنج لشبونة أكبر انتصاراته على الفرق الرومانية على حساب تيميسوارا في الدور الثاني من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1990- 1991 بسباعية نظيفة على ملعبه وبثنائية نظيفة خارج ملعبه، ومن ثم خسر من دينمو بوخارست في نفس المسابقة ولكن في الدور الأول من موسم 1991- 1992 بفوزه ذهابا بهدف نظيف وخسارته إيابًا بثنائية نظيفة.

وفي دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي من موسم 2011- 2012 تغلب سبورتنج على فاسلوي بثنائية نظيفة على ملعبه قبل أن يخسر بهدف دون رد خارج ملعبه، وبدوره حقق ستيوا بوخارست فوزه الوحيد على الأندية البرتغالية في الست مواجهات السابقة من خلال التغلب على ريو أفي بنتيجة 2-1 في بوخارست في دور المجموعات من الدوري الأوروبي موسم 2014- 2015 قبل أن يتعادل في البرتغال 2-2.

أما المواجهات الأربع الأخرى أمام الفرق البرتغالية فقد أتت أمام بنفيكا، حيث خسر في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1987- 1988 بعد التعادل سلبيا في الذهاب والخسارة بثنائية دون رد في الإياب، ومن ثم خسر في لشبونة بنتيجة 2-1 في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 1994- 1995 وتعادل في رومانيا 1-1.