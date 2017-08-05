بالصور.. تداول 4 مليون طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال النصف الأول من 2017

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال النصف الأول من عام 2017، تداول 4 مليون و140 ألف طن بضائع عامة، بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام السابق، وذلك بموانئ السويس والزيتيات وسفاجا والقصير ونويبع.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن كمية البضائع الواردة بلغت 2 مليون و49 ألف طن، والصادرة 2 مليون و91 ألف طن، بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 2% عن الفترة ذاتها، وكذلك زيادة الصادرات بنسبة 33% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي.

وأوضح ملاك يوسف أن ميناء السويس شهد تداول 146 ألف طن بضائع بكمية وارد 35 ألف طن، وصادر 111 ألف طن، بنسبة زيادة في الصادر عن الوارد بلغت 124% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف: "أما ميناء سفاجا، فسجل تداول 2 مليون و141 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد مليون و51 ألف طن، وكمية صادر مليون و90 ألف طن بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 4% عن الفترة ذاتها، وزيادة الصادر بنسبة 47% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وأشار "يوسف" إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 456 ألف طن بكمية وارد 121 ألف طن وصادر 335 ألف طن، بزيادة الصادر عن الوارد خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 176%.

ولفت "يوسف" إلى أن ميناء الزيتيات استقبل 842 ألف طن بوتاجاز، بنسبة زيادة 6%، بينما غادر ميناء القصير 555 ألف طن فوسفات.