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العثور على جثة طبيب داخل شقته بحدائق الأهرام

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة طبيب داخل شقته بحدائق الأهرام

11:10 ص السبت 05 أغسطس 2017

العثور على جثة طبيب داخل شقته بحدائق الأهرام

العثور على جثة طبيب

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن اليوم السبت، على جثة طبيب عاري الجسد في حالة تعفن بدورة المياه داخل شقته في منطقة حدائق الأهرام.

وانتقل العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، إلى محل البلاغ، وتبين أنها شقة مغلقة بالطابق الخامس بالعقار رقم 147 (أ) البوابة الأولى، وعُثر على جثة أسامة مصطفى 45 عاماً، طبيب بشري عاري الجسد بدورة المياه في حالة تعفن ولا توجد به إصابات ظاهرية.

كما عُثر على روشتات طبيبة لأطباء نفسيين خاصة المتوفى، وتبين عدم وجود آثار عنف أو بعثرة في محتويات الشقة، وسلامة المنافذ.

وأمام المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه النقيب هاني عجلان، أكد شقيق المتوفى أنه كان يقيم بمفرده، ويعاني من اضطرابات نفسية، لافتا بأنه منقطع عن العمل منذ عام ونصف، ويعالج نفسياً.

الكشف الطبي قرر أن الجثة في حالة تعفن ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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