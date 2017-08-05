بقرار حكومي.. شركات السيارات الألمانية في مهمة لإنقاذ «فولكس فاجن»

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تحالفت مجموعة من الشركات الألمانية العملاقة المتخصصة في مجال صناعة السيارات، من أجل التعامل مع مشكلة السيارات التي تعمل بوقود الديزل، والتي يُعاب عليها حجم الانبعاثات الصادرة عنها.

وبحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، فإن كل من "BMW” و"أودي" و"مرسيدس" و"فولكس فاجن" ستتعاون من أجل إصلاح السيارات الديزل، وذلك إنقاذًا لسمعة الصناعة الألمانية بشكل عام.

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ويأتي هذا القرار في أعقاب دخول العديد من الشركات مثل "BMW” و"أودي" بجانب صاحبة الأزمة الأم "فولكس فاجن" في فضيحة الانبعاثات الشهيرة للإصدارات الديزل.