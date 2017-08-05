أسعار الدولار تنخفض اليوم.. والمصرف المتحد الأقل سعرًا

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تحرك سعر الدولار بالبنك المركزي فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت 5 أغسطس، نحو الانخفاض ليسجل 17.86 للبيع و17.76 للشراء، بانخفاض نحو 2 قرش عن المعاملات المسائية أمس.

وجاء بنك البركة الأعلى سعرا مسجلا 17.90 للبيع، و 17.80 للشراء، فيما سجل الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامى 17.85 جنيه للبيع، و17.75 جنيه للشراء.

بينما سجل الدولار ببنك "إتش إس بي سي" 17.86 جنيه للبيع، و17.76 جنيه للشراء وفي بنك القاهرة وبنك الأسكندرية والبنك الأهلى وكريدى أجريكول 17.85 للبيع، و17.75 للشراء، والمصرف المتحد سجل 17.83 للبيع، و 17.75 للشراء.

انخفاض متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم

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تحرك متوسط أسعار العملات الأجنبية نحو الانخفاض مقارنة بتعاملات نهاية الإسبوع الماضى وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 21.19 جنيه للبيع، ونحو 21.07 جنيه للشراء. بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 23.46 جنيه للبيع، ونحو 23.32 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى سجل نحو 18.44 جنيه للبيع، ونحو 18.33 جنيه للشراء، واليوان الصينى سجل نحو 2.65 جنيه للبيع، ونحو 2.63 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى سجل نحو 16.19 جنيه للبيع، ونحو 16.10 جنيه للشراء.

متوسط أسعار العملات العربية اليوم :

شهدت أسعار العملات العربية اليوم انخفاضا أيضا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.76 جنيه للبيع، و4.73 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتى 59.38 للبيع، و58.70 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.86 جنيه للبيع، و4.83 جنيه للشراء.