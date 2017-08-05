التموين: فاتورة الكهرباء والسيارة من معايير تحديد مستحقي الدعم (فيديو)

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نفى ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، ما تداولته وسائل الإعلام عن منع التموين عن كل من يتجاوز راتبه 1500 جنيه، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي يتم تداولتها.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "هذه شائعة مغرضة ليس لها أي أساس، وهناك لجنة يشارك فيها شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لوضع معايير وقواعد من يستحق ومن لا يستحق الدعم، فلا يصح أن يكون الدعم متشابه بين الجميع".

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وتابع: "الأمور المتساوية في الدعم غير عادلة"، موضحا أن الدخل وفاتورة الكهرباء والسيارة من ضمن معايير تحديد من يستحق الدعم.