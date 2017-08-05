سحر نصر: 947 مليون دولار لتنمية جنوب سيناء

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وناقشا الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والمخططات الاستثمارية لها حتى عام 2030، واستغلال المساحات الشاسعة، التي تحتاج إلى مشروعات استثمارية والمقترحات والمخططات لمشروعات متعددة، منها مطار رأس سدر، وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي، ومطار طابا وميناء طور سيناء، وإنشاء مارينا عالمية لليخوت بشرم الشيخ.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، تم خلال اللقاء بحث معدل تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والممول من عدد من الصناديق العربية، حيث تبلغ قيمة مشروعات جنوب سيناء نحو 947 مليون دولار، تتمثل في إنشاء 7 تجمعات بدوية و7 تجمعات زراعية، وجامعة الطور و5 محطات تحلية للمياه، وتطوير طريق "عيون موسى - شرم الشيخ"، وتطوير ميناء الصيد البحري بالطور.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددًا من الحوافز للمستثمرين في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات التنموية والاستثمارية في المحافظة، وستقوم بزيارة قريبة لها إلى المحافظة للقاء مع مستثمرين، وبحث الفرص الاستثمارية بها.

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وطرح محافظ جنوب سيناء، مخطط تطوير المساحة الواقعة بين طور سيناء وشرم الشيخ ونويبع وطابا كاستثمار سياحي عالمي، وإقامة منطقة حرة بميناء نويبع وتطويره وتحويله إلى ميناء متعدد الإنشطة، وإقامة منطقة استثمارية بأبو زنيمة، واستثمار المنطقة الواقعة على جانبي الطريق الأوسط وإقامة مدينة تسوق عالمية بشرم الشيخ.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية في المحافظة، التي تمثل فرصًا جيدة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في جنوب سيناء.