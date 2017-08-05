وزيرة الهجرة: العامل اللي بيورط نفسه لأنه بيسافر بدون عقد رسمي (فيديو)

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن أغلب مشكلات المصريين في الخارج هي سفر بعضهم بعقود غير رسمية.

أضافت مكرم، خلال لقائها، اليوم السبت، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، مع الإعلامية نهاوند سري: "تدخلت كثيرًا في حل مشاكل بعض العاملين في الخارج مع الكفلاء"، موضحة أن المشكلة سببها المواطن بشكل أساسي، لأنه يسافر بعقود غير رسمية من مكاتب غير معتمدة.

وتابعت: "بعض العقود لم يكن بها ساعات العمل والراتب وطبيعة العمل، العامل اللي بيورط نفسه، قبل ما أسافر لازم أروح مكتب العمل وأكشف على العقد لتجنب المشاكل".

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واستكملت: "8 ملايين مواطن عدد المصريين في الخارج طبقًا لإحصائيات وزارة الخارجية، فليس لدينا إحصائية دقيقة للمصريين بالخارج، بسبب نظرية المؤامرة والشك من المواطنين عن الكشف عن بياناتهم، فهناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة".