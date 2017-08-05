سحر نصر: تخصيص 70% من منطقة بنها الاستثمارية لصالح الشباب

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أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، أنه من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الاستثمارية ببنها لصالح الشباب، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و30% لكبار المستثمرين، لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال.

واختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى محافظة القليوبية، بحضور اللواء محمود العشماوي، محافظ القليوبية، منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بزيارة الأراضي التى سيقام عليها المنطقتان الاستثماريتان بالمحافظة، الأولى للصناعات الصغيرة بميريت غالي بعزبة نجيب ببنها، على مساحة 46 فدانًا، لإنشاء منطقة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لها، بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجى للمحافظة، والثانية للصناعات الصغيرة، تضم شركة طنطا للزيوت والصابون، ومصنع لمستحضرات التجميل، وآخر للأعلاف.

وأشارت نصر، في بيان لها، إلى أنها تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المناطق الاستثمارية على مستوى المحافظات، موضحة أن الوزارة ستطرح بعض المناطق التابعة لهيئة الاستثمار على المستثمرين الجادين.

وأكدت: "المشروعات الناشئة تحتاج إلى الدعم في السنوات الأولى من عملها، ونحن نتحرك سريعًا للاستفادة من هذه المناطق، فمنذ 10 سنوات لم تستغل هذه المنطقة، ولم تستفد منها الدولة"، مضيفة أن الوزارة قامت بعمل تقييم سريع لكل المناطق المتاحة بالمحافظات لإيجاد الميزة التنافسية لكل منطقة والاستفادة القصوى منها.

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وأوضحت وزيرة الاستثمار أن المنطقة الاستثمارية ببنها، التي تقع على مساحة 46 فدانًا على الطريق الدائري ستكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم طرحها للمصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال.

وذكرت الوزيرة أن هناك تعاونًا بين الوزارات في التنمية حول المناطق الاستثمارية، فلا بد من وجود شبكات ربط لنقل البضائع والعمالة، وهو ما تم خلال الجزء الأول من زيارة القليوبية مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، كما يتم التنسيق مع باقى الوزارات لتوفير الخدمات الصحية والمدارس.

وأشارت إلى أن المنطقة الاستثمارية بأرض مصنع طنطا للزيوت والصابون، سيتم تطويرها خلال 6 أشهر وطرحها للمستثمرين، موضحة أنه من المقرر عقد لقاء وزاري مع عدد من الوزارات، لبحث مشروع تطوير مدينة القناطر، لوضعها على خريطة السياحة العالمية والداخلية، من خلال استغلال طبيعة المدينة في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية بها على كورنيش النيل، مثل الفنادق وحدائق تعليمية للأطفال وممشى للسياح مع إقامة وسيلة مواصلات جيدة، لضمان نجاح هذه المشروعات داخل المدينة وجذب المستثمرين والسياح.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين، وتقدم الدعم اللوجيستي لهم بتوصيل المرافق، موضحًا أن هذه المناطق الاستثمارية تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق الإقليمي الدولي والطريق الحر الجديد "بنها- شبرا الخيمة".