أثارت الجدل بسبب خلع «الحجاب».. معلومات لا تعرفها عن مقدمة «اتفضلوا عندنا»

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أثارت غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا"، المذاع على فضائية "CBC سفرة"، الكثير من الجدل بعد ظهورها دون الحجاب، الذي اعتاد عليه متابعوها، ما عرضها لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنها "أساءت للدين بفعلتها"، بينما رأي آخرون أنها مسألة شخصية ولا يحق لأي أحد أن يعرضها للانتقادات.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور عنها الكثير، ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى..

- كانت تتمنى أن تعمل في مجال الفن، وتقدمت بالفعل إلى كلية الفنون الجميلة، لكنها رسبت في اختبار القدرات المؤهل لالتحاقها بالكلية.

- بعد فشلها في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة لاحظت "غادة" تفننها في الأكل وتزيينه، خاصة الأكلات الحادقة، وظلت تمارسها كهواية.

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- جاء اختيارها لتقديم البرنامج على قناة "سي بي سي سفرة"، التى تعتبر أول قناة متخصصة في الطهو، عن طريق الصدفة، حيث تقدم فور علمها ببث القناة، وخضعت لاختبار مبدئي أمام الكاميرا كان بدون تحضير أكلات، ثم اختبار آخر مع تقديم الأكلات، وكان الاختبار النهائي بعد شهرين من التدريب على الوقوف أمام الكاميرا والطهو في آن واحد، وتقول "غادة" عن تلك التجربة: "الوقوف أمام الكاميرا كان اختبارًا صعبًا للغاية، خاصةً أنني لم أقف أمامها من قبل ولم أظهر حتى ضيفة في أحد البرامج، لكن مع التدريب والإصرار لا يوجد مستحيل".

- انشغلت بعدها بعملها في مجال التنمية البشرية، وبعد 8 سنوات قررت "غادة" التخلي عن وظيفتها وراتبها المستقر، لتتفرغ لبرنامجها "اتفضلوا عندنا"، وتنمية موهبتها في الطهو، وتقول عن تلك التجربة: "في البداية جمعت بين عملي كموظفة تنمية موارد بشرية وهوايتي في الطهو وتصوير البرنامج، لكنني بعد فترة وجدت أنني أقدم وصفات سهلة مقارنة بزملائي في القناة، والمشكلة الكبرى التي ظلت تؤرقني فترة أنه يمكنني تقديم وصفات أفضل، لكن وظيفتي ترهقني، فقررت التخلي عنها والتركيز على البرنامج لأحقق نجاحًا في المجال الذي أحبه".

- تعطي حاليًا دورات طهو للصغار من عمر 7 إلى 14 عامًا، وتنوي تخصيص دورات للفتيات من عمر 14 إلى 22 عامًا.

- تحلم أن يكون لديها مطعم كبير تقدم فيه وصفتها المميزة.