اليوم.. مؤتمر صحفي لـ«طاهر» للكشف عن لائحة النظام الأساسي للأهلي

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يعقد محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا، في الواحدة ظهر اليوم السبت، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

ويستعرض رئيس الأهلي في المؤتمر لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء المقرر اعتمادها؛ تمهيدًا لنشرها وتوزيعها على أعضاء النادي الأهلي قبل التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر عقده خلال شهر أغسطس الجاري.

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ويجيب طاهر خلال المؤتمر على الاستفسارات بشأن اللائحة الجديدة الخاصة بالأهلي، وأوجه الاختلاف بينها وبين اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، ولماذا حرص الأهلي على إعداد لائحته الخاصة.