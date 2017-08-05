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غدًا.. وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة العربية في استاد الإسكندرية

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غدًا.. وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة العربية في استاد الإسكندرية غدًا.. وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة العربية في استاد الإسكندرية

التحرير

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يحضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء غدا الأحد، حفل ختام ونهائي البطولة العربية لكرة القدم التي تستضيفها خلال الفترة من 22 يوليو حتي 6 أغسطس علي ملاعب برج العرب وستاد الإسكندرية وستاد الإنتاج الحربي بمدينة بالسلام.

حيث شارك في البطولة 10 فرق عربية بالإضافة لفريقي الأهلي والزمالك، وسوف تقام المباراة النهائية مساء الأحد على ستاد الإسكندرية بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي.

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كما سيحضر حفل الختام والمباراة الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين العربي والمصري لكرة القدم.

يذكر أن عبد العزيز قد حضر افتتاح مباريات المجموعة الثانية، بحضور السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين العربي والمصري لكرة القدم، حيث استضاف ستاد الإسكندرية أولى مباريات المجموعة الثانية في البطولة العربية لكرة القدم بين فريقي العهد اللبناني والنصر والسعودي.

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التحرير

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