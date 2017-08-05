مصراوي Masrawy

في 7 محافظات.. حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين على القانون 10:41 ص السبت 05 أغسطس 2017

حملات أمنية ومرورية

كتب- أحمد أبو النجا وعلاء عمران:شنت الأجهزة الأمنية بعدة محافظات، حملات أمنية وتموينية ومرورية مكثفة، لضبط المخالفين والخارجين على القانون.محافظة المنياففي محافظة المنيا، شنت مديرية الأمن حملة أمنية بمختلف مراكز المحافظة تحت إشراف اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن لضبط الخارجين على القانون وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة.وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح بدون ترخيص بحوزة 5 أشخاص من بينهم أحد العناصر الخطرة، كما تم ضبط 12 قطع سلاح أبيض.وفى مجال المخدرات تم ضبط قضيتي اتجار وبلغت جملة المضبوطات (150 جرام حشيش – و 10 جرامات هيروين).وعن مخالفات المرافق تم ضبط 203 مخالفات شملت 165 إزالة إدارية فورية و21 إشغال طريق، و9 إزالات فورية، و2 إدارة محل بدون ترخيص، و3 مخالفات مباني، كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير 2777 مخالفة مرورية متنوعة.كما تم تنفيذ 700 حكم قضائي منها 348 قضايا حبس جزئي و83 قضايا حبس مستأنف، و196 غرامات جزئية، و26 غرامات مستأنفة، و45 مخالفة.. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات .وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 58 قضية متنوعة ومنها: 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و 4 قضايا عدم ممارسة نشاط تمويني، و 4 قضايا انتاج خبز ناقص الوزن، و7 قضايا انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم التحفظ على كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر.محافظة أسوانوفى محافظة أسوان، تمكنت مباحث السياحة والأثار من ضبط 8 أشخاص أثناء عملية التنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بدائرة مركز كوم أمبو حيث تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.وكان اللواء مصطفى أنسى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار تلقى إخطارا بضبط 8 أشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الإثار داخل 3 منازل بدائرة مركز كوم أمبو، وتم ضبط شخص يدعى "أبو الحمد.م.ح" ونجله أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله بقرية فطيرة، والعثور على حفرة بأبعاد 2×2 متر وبعمق 7 أمتار تنتهى بسرداب طوله 15 متراً، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.كما تم ضبط "مهدى.ا.ع" الهارب من تنفيذ حكم بالحبس لمدة سنة فى قضية تنقيب عن الآثار، ولقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية سلوا قبلى بمركز كوم أمبو، بمساعدة كلاً من "محمد.م.ع" بالمعاش، و"رأفت.ع.م" سائق، وذلك بعد اكتشاف حفرة داخل المنزل بأبعاد 2 × 1,5 متر، وبعمق 8 أمتار تنتهى بسرداب جهة الغرب طوله 6 أمتار فى نهايته حفرة بها مياه جوفية، وتم العثور على أدوات الحفر والتنقيب.وتمكنت مباحث السياحة والآثار من ضبط "أحمد.ى.م" 62 سنة بالمعاش لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة المطحن غرب مدينة كوم إمبو، بمساعدة نجله "حسين.ا.ى" طالب، ومقيم منطقة المطحن كوم أمبو، و"محمد.ع.س" مقيم منوف محافظة المنوفية، وأشرف.ع.ر" مقيم محرم بك الإسكندرية، وتم الكشف عن حفرة داخل المنزل بأبعاد 1,5 × 1,5 متر وبعمق 6 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر.. وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.محافظة قناوفى محافظة قنا، صرح المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان بأنه تم بالتعاون مع مديرية الأمن إزالة عدد 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببعض قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية وذلك خلال شهر يوليو.وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة شملت إزالة 181 حالة تعد بأبوتشت و144 حالة تعد بنجع حمادي بالإضافة إلى 49 حالة تعد بدشنا و 56 حالة تعد بمدينة قنا بينما بلغت حالات التعد بنقادة 30 حالة و34 حالة تعد بمركز قفط حيث تم الاستعانة بالمعدات اللازمة من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة أشكال التعدي.وأشاد المحافظ بالدور الأمني لرجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وأعطى تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقرى بالإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالمحافظة.محافظة القليوبيةوفي محافظة القليوبية، تمكنت مباحث التموين من ضبط شخصين من أصحاب المخابز لقيامهما بالتلاعب فى صرف الخبز عن طريق عمليات وهمية على ماكينة الصرف بهدف التصرف فى حصص الدقيق والاستيلاء على الدعم حيث تم ضبط 150 كجم دقيق بلدى مدعم استخراج 82%.كما تمكنت الحملة من ضبط سوبر ماركت لقيام صاحبه ببيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، وتم ضبط 350 قطعة وضبط محل بقالة آخر لحيازته وبيعه سلع غذائية منتهية الصلاحية.كما شنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق بمجالس المدن حملة مكبرة على الطرق العامة والميادين لإزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة المرور في الشوارع ومنها الأكشاك ونجحت الحملة في إزالة 72 كشكا بدون ترخيص قام أصحابها بإنشائها بدون أي سند قانوني كما تم فصل 24 وصلة كهرباء مسروقة وضبط 33 بائعا متجولا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.محافظة الغربيةوفي محافظة الغربية، تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط صاحب محل مقررات تموينية بقرية قسطا التابعة لمركز كفر الزيات للتلاعب فى كميات السلع المدعمة وبحوزته 200 عبوة سكر تمويني، و480 عبوة زيت، كما تم ضبط 3 من أصحاب محلات الجزارة وبحوزتهم كميات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر العمومية.وأسفرت جهود الحملات عن ضبط صاحب معمل مخللات وبحوزته 20 برميل مخللات متنوعة غير صالحة للاستهلاك، وضبط 3 من أصحاب الصيدليات وبحوزتهم كميات من الأدوية البشرية الخاصة بالتأمين الصحي.وتمكنت الحملة التموينية من ضبط 27 قضية خاصة بعدم حمل شهادة صحية، و8 قضايا عدم الإعلان عن أسعار، وقضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.وفي محافظة شمال سيناء، تمكنت الحملات المختلفة من إزالة 8 حالات اشغال طريق، وضبط وتحرير 6 قضايا تموينية متنوعة، وتحرير 151 مخالفة مرورية، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.محافظة البحر الأحمروفي محافظة البحر الأحمر، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم وضبط الخارجين علي القانون حيث تمكنت حملة أمنية مكبرة من فحص 33 شقة مفروشة، و17 فندقا شعبيًا، وضبط 140 مشتبها فيهم، وضبط 40 مطلوبًا لتنفيذ أحكام قضائية.كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 1500 قرص ترامادول المخدر فى كمين نقطة الكيلو 5 بطريق سفاجا حيث تم ضبط 12 عبوة من الترامادول بقصد الاتجار، كما تم تحرير 450 مخالفة مرورية متنوعة وعدد من القضايا والمخالفات التموينية والمرافق والإشغالات.محافظة كفرالشيخوفي محافظة كفرالشيخ، تمكنت حملة أمنية من تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات بحرم مجري نهر النيل، و10 حالات تعد على الأرض الزراعية، وإزالة 28 حالة على مجرى الري والصرف.كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 15 حالة إلقاء مخالفات في المجاري المائية، وضبط 23 قضية ردم وتجفيف داخل المسطح المائي بدون ترخيص، و7 قضايا خاصة بإقامة سدود وجسور داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

الداخلية تعلن سر "جثة طريق الفيوم": تجار مخدرات عذبوه وألقاه مدمنون

مدير المرور ينتقل إلى موقع حادث كوبري بنها

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الجيش بالمنيا

عاطل يقتل خالة زوجته ونجلها بسبب الميراث في مصر القديمة

إعلان

إعلان