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20 سبتمبر.. الحكم على عامل في قضية هتك عامل عرض طالبة بالمرج

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مصراوي Masrawy

20 سبتمبر.. الحكم على عامل في قضية هتك عامل عرض طالبة بالمرج

10:25 ص السبت 05 أغسطس 2017

20 سبتمبر.. الحكم على عامل في قضية هتك عامل عرض طالبة بالمرج

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، حجز قضية اتهام عامل بهتك عرض طالبة إعدادية مستغلاً صلة قرابته بوالدها، إلى 20 سبتمبر للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي قسم المرج، بلاغاً من "ع. أ" والد المجني عليها "م. ع" "طالبة إعدادية -16 عاماً"، يفيد بخطف وهتك عرض نجلته "ع. أ" على يد أحد أقاربه البالغ من العمر 46 عاما، بأن استغل المتهم الود وحسن المعاملة وصلة القرابة بينهما، واستدرج المجني عليها أكثر من مرة وهتك عرضها.

واكتشف والد الطفلة الواقعة بعد تغيب نجلته عن المنزل لأكثر من 24 ساعة، فذهب لمدرستها، وعرف من زملائها أنها ذهبت مع أحد أقاربهم، وبوصف الطالبات لهيئة مصطحب نجلته، استطاع أن يستدل عليه. وتوجه لقسم شرطة المرج، وحرر محضرا بالواقعة وتم ضبط المتهم ومعه الطفلة بشقته بمفردهما.

وأمرت نيابة المرج، بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان حالتها، وإخلاء سبيل الطفلة من سرايا النيابة، وحبس المتهم إلى أن تم إحالته للمحاكمة.

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