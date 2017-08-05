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مقتل شاب وإصابة شخصين في مشاجرة على شاطئ بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

مقتل شاب وإصابة شخصين في مشاجرة على شاطئ بالإسماعيلية

10:18 ص السبت 05 أغسطس 2017

مقتل شاب وإصابة شخصين في مشاجرة على شاطئ بالإسماعيلية

مقتل شاب في مشاجرة

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

لقي شاب مصرعه، وأصيب شقيقه بعدة طعنات في مشاجرة بين بلطجية بأحد الشواطئ، بطريق البلاجات، بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد علي شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارًا بمقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد الشواطئ بالإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وبإجراء التحريات، تبين حدوث مشاجرة بين عدد من شباب منطقة البهتيني، مع آخر وشقيقه داخل أحد النوادي على طريق البلاجات بالإسماعيلية.

وأشارت التحريات إلى قيام أحد شباب البهتيني بالاستعانة بأصدقائه الذين طعنوا "عمرو سالم"، ٣٢ عامًا، وشقيقه محمد داخل الشاطئ، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الآخر بإصابات خطيرة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض من البلطجية.

ونقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، بينما نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه.

وتمكنت مباحث الإسماعيلية من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وقال شهود عيان: "عمرو وشقيقه كانو بيصيف وأسرته في أحد الشواطئ، وحصلت مشاجرة بين شخصين من عزبة البهتيني المجاورة الشاطئ، مع محمد شقيق عمرو الأكبر، والأهالي حجزت ما بينهم وانتهت المشاجرة، ثم أحضر الشابان بلطجية وكلاب وسلاح أبيض، واقتحموا الشاطئ، ودخل شخص يدعي "كوته" وضرب "عمرو" بالمطواه في قلبه، ما أدى لوفاته، وأصيب شقيقه الأكبر محمد بمطواه في الصدر، وأصيب ابن خالتهم بعدة طعنات ومازال في المستشفى العام لتلقي العلاج".

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