ولادة طفل "حامل" في شقيقه التوأم في الهند

(د ب أ)-

خرج مولود في الهند إلى الحياة "حاملا" شقيقه التوأم غير المكتمل، في حالة نادرة أذهلت الأطباء في البلاد.

وقالت طبيبة الأشعة "بهافنا ثورات" إنه تم اكتشاف وجود كتلة تحتوي على عظام في أوائل يوليو بداخل بطن الطفل الذي كان جنينا في ذلك الوقت خلال أشعة اعتيادية للأم /19 عاما/.

وأضافت "ثورات" عبر الهاتف :"في الأشعة التي أجريت قبل الولادة ، رصدنا طفل آخر غير مكتمل له مخ وذراع وساقين بداخل كيس جنيني في بطن الجنين".

وقالت :"لقد حملت الأم في توأمين ولكن أحدهما كان داخل جسد الآخر ، ما أسفر عن حالة جنين يحمل توأم متطفل اكتمل نموه لمدة 13 أسبوعا ثم توقف".

وأضافت أن هذه هي حالة نادرة تمثل وجود جنين داخل جنين، وهو شذوذ خلقي ينمو خلاله جنين مشوه ومتطفل داخل جسد جنين آخر .

وبعد ولادته في يوليو الماضي بمستشفى بلال في منطقة ثين بالقرب من مدينة مومباي غربي الهند، خضع الطفل لعملية جراحية الأسبوع الماضي لاستئصال الجنين من داخله.

وخلال العملية الجراحية التي أجراها جراحو أطفال في مستشفى آخر لاستخراج الجنين غير المكتمل من بطن شقيقه ، تم استخراج جنين ذكر أيضا طوله نحو 7 سنتيمترات ووزنه نحو 150 جراما.

وقالت طبيبة النساء والتوليد نينا نيتشلاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لم تحدث مضاعفات . لا تزال الأم والمولود في المستشفى ، ولكنهما بحالة جيدة".

وقالت نيتشلاني وثورات إنه تم توثيق مئة حالة فقط من هذا النوع على مستوى العالم. وجود جنين بداخل جنين هي حالة تحدث مرة في كل 500 ألف حالة وضع ، حسبما قالت ثورات.