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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

التحرير

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أصيب 5 أشخاص من أهالي عزبة رمزي، التابعة لقرية أكياد البحرية، بمركز فاقوس، محافظة الشرقية، اليوم السبت، بكدمات وجروح متفرقة بأنجاء الجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات جيرة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي بناحية عزبة رمزي.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول: «رضوان ع»، 56 عاما، إمام وخطيب مسجد، «محمد ا»، 34 عاما، سائق، «أسامة ر»، 23 عاما، عامل، و«وليد ع»، 36 عاما، عامل، وطرف ثانٍ: «إبراهيم ص»، 43 عاما، عامل، «عصام ع»، 16 عاما، حاصل على دبلوم، «عيد ع»، 28 عاما، عامل زراعي، شقيقه «عبد العاطي»، 33 عاما، عامل، و«عبد الله ع»، 40 عامًا، عامل.

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وتبين أن المشاجرة بسبب بناء الأول منزل يعوق الحركة المرورية المؤدية للعزبة، فيما أسفرت المشاجرة عن إصابة الطرف الثاني بكدمات وجروح متفرقة بأنجاء الجسد، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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التحرير

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