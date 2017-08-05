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طبيب يوضح حقيقة خطورة أنواع محددة من عمليات التجميل على الحياة

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مصراوي Masrawy

طبيب يوضح حقيقة خطورة أنواع محددة من عمليات التجميل على الحياة

09:24 ص السبت 05 أغسطس 2017

طبيب يوضح حقيقة خطورة أنواع محددة من عمليات التجميل على الحياة

طبيب يوضح حقيقة خطورة عمليات التجميل على الحياة

كتب - هشام عواض:

ازدادت خلال الفترة الأخيرة رغبة الفتيات في القيام بعمليات التجميل، خاصة وأن بعضها يتم بشكل سريع في عيادات الأطباء،و لكن بمرور الوقت بدأت تنتشر تلك العمليات على صفحات الحوادث بسبب حدوث مشكلات أثناء اجرائها، ولعل أول حدث عدة حالات وفاة أو الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

عادت تلك القصة من جديد بعد انتشار قصص لفتيات تعرضن لمشكلات صحية بعد عمليات التجميل خاصة المرتبطة بالمعدة، وعاد السؤال عن خطورة تلك .العمليات على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ولكشف حقيقة ذلك قال الدكتور أحمد صلاح، استشاري جراحات التجميل والليزر، لـ"مصراوي"انه مع الوقت انتشرت أخبار حدوث وفيات أو مشاكل صحية بسبب عمليات التجميل، وذلك طبيعي مع ازدياد انتشارها وكونها أصبحت "رفاهية" يقوم بها الكثير من الناس.

وأضاف "صلاح"، إن جراحات التجميل هي الأكثر أمانًا من بين الجراحات الطبيعية، واحصائيًا فإن عدد الوفيات جراء هذه العمليات هو الأقل على الإطلاق من بين باقي العمليات الجراحية.

وأوضح استشاري جراحات التجميل، أنه عندما يقوم الشخص بإجراء جراحة التجميل يحدث له مضاعفات أو آثار جانبية، مثل فقدان حاسة الشم بشكل مؤقت إذا كانت جراحة في الأنف، وذلك شئ اعتيادي في أي عملية جراحية، بل أن مضاعفات عمليات التجميل هو الأقل حدوثًا وضررًا.

ولكن يجب على الطبيب أن يخبر الشخص بما هي المضاعفات والمخاطر الوارد حدوثها، حتى يتأهل لها ويكون مستعداً في التعامل معها.

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مصراوي Masrawy

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