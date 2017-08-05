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رسالة مصر ضد قطر في مجلس الأمن وتنسيق الثانوية العامة يتصدران صحف السبت 08:02 ص السبت 05 أغسطس 2017

القاهرة- (أ ش أ):تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، التي أبرزت أيضا الرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها مصر لقطر داخل مجلس الأمن وفضحها للدور القطري في دعم الإرهاب.الأهرام:وقالت صحيفة (الأهرام)، إن مصر وجهت رسالة شديدة اللهجة لقطر داخل مجلس الأمن، ردا علي الشكوي التي تقدمت بها الدوحة قبل أيام، والتي اعتبرتها مصر تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها في مجلس الأمن.وقال رئيس بعثة مصر في الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمرو أبو العطا، إنه ليس من المستغرب أن نجد الوفد القطري ينبري منفردا بالإشارة في شكواه إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب فى تحقيق أهداف سياسية خاصة، ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة.وأضافت الصحيفة أن أبو العطا أشار إلى أن ذلك الإدعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الذي تقوم به مصر في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، وسعيها إلي قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عن سعي الرئاسة المصرية للجنة إلي أن يتضمن برنامج عملها اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول جميع جوانب وجهود مكافحة الإرهاب المتعلقة بموضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب.من جهة أخرى، أشارت "الأهرام" إلى أن نتائج المرحلة الثانية للتنسيق أظهرت وجود أماكن خالية بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة للشعب العلمية فى كليات التجارة، والزراعة، والسياحة والفنادق، والأداب، والحقوق والخدمة الاجتماعية (انتظام وانتساب)، ودار العلوم والتربية الرياضية والفنية والموسيقية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات وبعض المعاهد الهندسية ومعاهد التمريض والمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية.وأكدت تواجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بكليات التجارة والآداب انتساب والحقوق (انتظام وانتساب) ودار العلوم وسياحة وفنادق وخدمة اجتماعية (انتظام وانتساب) والتربية الموسيقية، والرياضية والفنية لمن اجتاز اختبارات القدرات.ونقلت الصحيفة عن السيد عطا المشرف العام على التنسيق بأن المرحلة الثالثة تستوعب 87 ألفا و644 طالبا منهم 58 الفا و745 بالشعب العلمية و28 الفا و899 بالأدبية بحد ادنى 50%، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة يوم السبت القادم وتستمر لمدة 3 أيام، مع العلم بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة سيتم ارجاء اعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة، ثم يتم اعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت "الأهرام" أنه فيما يعد مؤشرا قويا على تعافى الاقتصاد القومي أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ارتفاع اجمالي الاستثمارات المنفذة العام المالي الماضي بنسبة 28% لتسجل 502 مليار جنيه، منها 267 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص بزيادة 27% على الفترة السابقة.وقالت إن مؤشرات تدفق الاستثمارت الأجنبية المباشرة على مصر تشير إلى ارتفاعها أيضا لنحو 8.7 مليار دولار بزيادة 26% على مستويات العام المالى 2015/2016، مما يبشر بتجاوزها العام الحالى لحاجز الـ 10 مليارات دولار التى تستهدفها الحكومة.الجمهورية:من جانبها ، قالت صحيفة (الجمهورية)، إنه ستبدأ خلال ساعات لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة اجتماعها الأول برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية، وإن اللجنة تقوم بعمل حصر شامل للمشروعات المتعثرة ودراسة الأسباب ووضع الحلول ومتابعة جميع مراحل الإجراءات وتعميم النتائج، كما تختار أنسب الوسائل لتشغيل المشروعات ازالة كافة معوقات التمويل والتسويق.وأشارت إلى أن اللجنة سوف ترفع توصياتها إلي مجلس الوزراء أولاً بأول للتشاور في التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتتضمن آليات التنفيذ قيام مركز التوثيق والمعلومات برئاسة الجمهورية تجميع المشروعات المتعثرة وتصنيفها طبقاً لنوعيتها بما يحقق متابعة اجراءات استكمال انهاء كل مشروع إلي جانب استخراخ كل التقارير والبيانات التي تساعد متخذي القرار.وأكدت الصحيفة أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أكدت أنها ستعلق قريباً الخريطة الشاملة للفرص الاستثمارية بمختلف مناطق مصر وفي كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى التعاون بين وزارة الاستثمار ومكتب "اليونيدو" في القاهرة فيما يتعلق بهذا المجال.وأبرزت الصحيفة، الرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها مصر لقطر داخل مجلس الأمن ردًا على الشكوي التي تقدمت بها الدوحة قبل أيام والتي اعتبرتها مصر تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها في مجلس الأمن.ونقلت الصحيفة عن البعثة المصرية، في مجلس الأمن: إنه من الطبيعي ألا تتفهم دولة قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها التزام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم مصر وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما يفرض علي مصر كشف ممارسات وانشطة دولة قطر والتي تقدم الدعم المالي والايديولوجي للجماعات الارهابية والتي لم يقتصر نشاطها علي دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طال دولا أخري عديدة حول العالم.وفي شأن آخر، أشارت "الجمهورية" إلى أن أول أفواج حج الجمعيات الأهلية يغادر مطار القاهرة إلى المدينة المنورة يوم 12 أغسطس الجاري ويضم 750 حاجاً من محافظتي الجيزة وبورسعيد.ونقلت عن أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي: إنه تم إعداد دورات تدريبية لتوعية الجمعيات برحلات الحج من خلال الوعاظ بوزارة الأوقاف وفي حضور المشرفين الذين سيرافقون الحجاج طوال فترة إقامتهم بالسعودية بالاضافة إلي التنسيق مع الأوقاف لتخصيص وعاظ لعقد ندوات دينية خلال إقامة الحجاج بالأراضي المقدسة.أخبار اليوم:وذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن محمود عزت الإخوانى الإرهابى وضع خطة إعلامية بتمويل من قطر وتنسيق مع تركيا تحمل عنوان "رابعة في خط النار" يبدأ بثها الأسبوع الحالى من خلال قنوات الإخوان (مكملين والشرق).بالإضافة إلى التعاقد مع إدارة الفيس بوك لبث الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بكثافة خلال الفترة القادمة بهدف إثارة الرأى العام فى مصر وإظهار الإخوان في صورة الضعفاء المفترى عليهم بجانب التحريض ضد الدولة وجناحيها الجيش والشرطة.وكشفت مصادر أمنية أن الحملة قد تم التخطيط لها من خلال قنوات اتصال تم فتحها بين الدوحة وأنقرة حتى تم الاتفاق على ملامحها وإعطاء التكليفات اللازمة للاشخاص المنفذين لها.في موضوع آخر، ذكرت "أخبار اليوم" أن وزير الخارجية سامح شكرى يستعد للقيام بعدد من الزيارات للعواصم المهمة فى إطار الترويج لمرشحة مصر لليونسكو السفيرة مشيرة خطاب.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد أن الوزير شكرى سيكثف جهوده لدعم مرشحة مصر وذلك خلال مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل والتى سيلتقى خلالها بعدد من كبار المسئولين.وتحت عنوان " زيادة الاحتياطى إلى 36 مليار دولار تدعم استقرار سوق الصرف الأجنبي"، أكدت التقارير الاقتصادية تأمين احتياجات مصر من السلع الغذائية لمدة 9 أشهر، وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن وصول الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 36 مليار دولار من شأنه تأمين الوردات لفترة 9 تسعة أشهر قادمة بجانب دعم استقرار سوق الصرف الأجنبى وإنهاء السوق السوداء للدولار، وأضاف أن بوادر الإصلاح المصرفي وتحير سعر الصرف بدأت تؤتى ثمارها فى العديد من المشروعات الانتاجية وتقليل فجوة الاستيراد والقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.من جانبها ، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توافر 5.8 مليون طن قمح محلى ومتورد بالصوامع لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي حتى فبراير القادم.ونقلت الصحيفة عن مصادر بمجلس الوزراء إنه سيتم قريبا البدء فى تنفيذ مشروع بناء المحطة النووية بالضبعة، وإن عقود المشروع يتم مراجعتها حاليا بمجلس الدولة وفور الانتهاء منها سيوقع عليها الجانب الروسى، وقالت المصادر إن الحكومة ستعلن قريبا عن الشركة المنفذة لمحطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين، مؤكدة أنها ستكون أول محطة تعمل بالفحم فى مصر لإنتاج الكهرباء حيث تستخدم التكنولوجيا اليابانية لانتاج 6000 ميجاوات بتمويل يصل الى 9 مليارات دولار ويستغرق تنفيذ المشروع 7 سنوات.الشأن الدولي:وفي الشأن ، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن طائرات دول التحالف العربي قصفت أمس معسكرا سريا لتدريب ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح بمديرية سنحان مسقط رأس الرئيس اليمنى السابق، وذلك عقب يوم واحد من السيطرة على مدينة عزان ثانية أكبر مدن محافظة شبوة، وطرد تنظيم (القاعدة) الإرهابى من المدينة بغطاء جوى من قبل التحالف العربي.وأضافت الصحيفة أن الطائرات شنت 3 غارات على أهداف فى منطقة المحافرة بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، واعترضت منظومة الدفاع الجوى لقوات التحالف العربى صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثى والرئيس السابق على صالح على مدينة المخا اليمنية، كان الجيش اليمنى الوطنى قد سيطر على مركز مفرق المخا غرب مدينة تعز بعد معارك قتل فيها ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثى وصالح الانقلابية.بدورها ، قالت صحيفة (الجمهورية) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت أمس من تواجدها في مدينة القدس المحتلة خاصة بلدتها القديمة تحسبا لوقوع مسيرات عقب صلاة الجمعة، كما شنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين الفسطينيين في الضفة الغربية بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.واضافت أن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أصيب وعدد من الفلسطينيين في قمع الاحتلال لمسيرة في قرية خرسا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال قمعوا المسيرة رغم أنها سلمية وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز علي الفلسطينيين ما أدي إلي إصابة عدد منهم إلي جانب عساف.وأكدت الصحيفة أنه في خطوة أظهرت التباين بين الولايات المتحدة وأوروبا في التعامل مع روسيا- أحد الأقطاب الرئيسية في صنع القرار العالمي- عبرت بعض الدول الأوروبية عن استيائها من فرض عقوبات جديدة علي موسكو معتبرة تلك القرارات استهدافاً لمصالحها الاقتصادية وهو ما جعل واشنطن في حيرة من أمرها ودفعها للبحث عن حلول أخرى.وأشارت إلى أن ألمانيا والنمسا انتقدتا قرار العقوبات التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة وأقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس.

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