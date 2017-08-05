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مبابي يفتتح الموسم الجديد مع موناكو بإصابة

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مبابي يفتتح الموسم الجديد مع موناكو بإصابة مبابي يفتتح الموسم الجديد مع موناكو بإصابة

التحرير

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استهل موناكو حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بالفوز 3-2 على أرضه أمام تولوز، الجمعة، لكن مهاجمه كيليان مبابي المطلوب في أكبر أندية أوروبا خرج مصابا قبل نهاية اللقاء.

وغاب دفاع موناكو عن تركيزه في الدقيقة السادسة، ليسمح لزين الدين ماشاش بهز شباك الحارس دانييل سوباشيتش بتسديدة من على حافة المنطقة، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تعادل الفريق المضيف في الدقيقة 28 عبر جيمرسون بضربة رأس رائعة.

وبعد مرور 8 دقائق من الشوط الثاني تأخر موناكو مجددا بهدف سجله أندي ديلور، لكنه أدرك التعادل عن طريق مهاجمه الخبير راداميل فالكاو، الذي سجل هدفه رقم 33 في 50 مباراة في الدوري مع موناكو.

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وفي الدقيقة 70 سدد كاميل جليك ضربة رأس في الشباك، بعدما غير اتجاه ركلة حرة من خواو موتينيو، ليضع موناكو في المقدمة لأول مرة في المباراة.

واستبدل مبابي، الذي تألق الموسم الماضي وكان أحد أسباب فوز موناكو بالدوري وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه لإصابة في الساق، قبل 15 دقيقة من النهاية.

وتسعى عدة أندية أوروبية كبيرة، على رأسها ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع مبابي صاحب الـ 18 عاما، في صفقة يتوقع أن تتخطى حاجز الـ 150 مليون يورو.

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التحرير

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