مصراوي Masrawy

شركة كندية تكتشف وجود ألماسة كبيرة ..ولكنها لا تستطيع بيعها 08:03 ص السبت 05 أغسطس 2017

ألماسة كبيرة مازالت في انتظار بيعها

كتب- مصراويإذا كنت سعيد الحظ بشكل كافي تخيل نفسك اكتشفت وجود ألماسة خام كبيرة، إلا أن أول فكرة تتبادر الى ذهنك هي كيفية الاستفادة منها ببيعها والحصول على ثمنها، وهو ما حدث مع احدى الشركات الكندية التى نقبت ووجدت ألماسة كبيرة ولكنها لم يتم بيعها.وبحسب وكالة "رويترز" أن ألماسة خاما تزن 1109 قراريط بحجم كرة التنس تم اكتشافها منذ سنتين، تدرس شركة لوكارا دياموند إقامة شراكة مع جهة أخرى لبيع الحجر الكريم إن لم تجد مشتريا خلال ستة إلى ثمانية أسابيع.و قال وليام لامب الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين اليوم الجمعة إن شركته، التي فشلت في بيع الألماسة في مزاد بدار سوذبيز في يونيو حزيران 2016، لا تزال تتلقى عروضا.وأوضح لامب أن شركةالتعدين التي يقع مقرها في فانكوفر تدرس "خيارا أو اثنين" لتنفيذ عملية بيع مباشرة.وتابع يقول "إن لم تسفر عن شيء… سنبحث خلال ستة إلى ثمانية أسابيع مقبلة الدخول في شراكة. أعتقد أنه ينبغي علينا القيام بذلك. مر عامان تقريبا منذ أن اكتشفنا الحجر الكريم والسوق، فيما أعتقد، تترقب منتظرة النتيجة".وبحسب موقع "سبوتنك" كانت "رويترز" ذكرت في يوليو أن لوكارا ستحتاج لشريك من أجل صقل وبيع الألماسة الخام التي تأتي في المركز الثاني من حيث الحجم خلف الألماسة كولينان التي كانت تزن أكثر من 3106 قراريط وقطعت إلى 105 ألماسات ومنها عدد من مجوهرات التاج البريطاني.وقال لامب "أعتقد أن الناس لا يفهمون حقا قدر المال الذي نتطلع إليه".كانت العروض في مزاد لندن توقفت عند 61 مليون دولار دون أقل سعر طلبته الشركة وكان 70 مليون دولار.وقال لامب خلال المؤتمر الهاتفي "كل واحد في المكالمة يعرف في الأغلب واحدا أو اثنين من الأثرياء الذين يمكنهم في عطلة نهاية الأسبوع شراء سيارة لامبورجيني مقابل 250 ألف دولار. ما نطلبه في مقابل هذا الحجر (الكريم) هو أن تأتي شركة وتنفق ما يعادل 280 سيارة لامبورجيني".واكتشفت الألماسة في منجم كاروي التابع للشركة في بوتسوانا في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2015 وقيل إن عمرها يتراوح بين 2.5 وثلاثة مليارات عام. وأطلق على الألماسة اسم "ليسيدي لا رونا" أو "نورنا" باللغة المحلية للبلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

بالصور- هل تصدق أن هذه اللوحة بيعت بـ 110 ملايين دولار؟

بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر!

مزاد على تناول القهوة مع ابنة ترامب.. كم سيكلفك؟

إعلان

إعلان