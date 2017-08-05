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هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب جنوب الفلبين

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مصراوي Masrawy

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب جنوب الفلبين

08:15 ص السبت 05 أغسطس 2017

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب جنوب الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

ذكرت وكالة تابعة للحكومة الفلبينية، أن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي الفلبين في وقت مبكر من اليوم السبت، مما أثار الذعر بين السكان، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال كان يقع شمال غرب مدينة مالاباتان في مقاطعة سارانجاني على بعد 1068 كيلومترا جنوبي مانيلا.

وأضاف المعهد أن الهزة شعر بها سكان مدينة مالاباتان وبلدة آلابيل القريبة ومدينة جنرال سانتوس .

وتقع الفلبين في "حزام النار" بالمحيط الهادئ ، حيث تحدث حوالي 90 بالمئة من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير يضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا في وسط الفلبين في أكتوبر عام 2013 .

وفي يوليو عام 1990، قتل أكثر من 2400 شخص عندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة لوزون بشمال الفلبين .

 

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