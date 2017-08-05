واشنطن تبلغ الأمم المتحدة عزمها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

واشنطن- (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "مستعد للانخراط مجددا" في اتفاقية باريس بشأن المناخ، حتى بعد أن أرسلت الوزارة إشعارا إلى الامم المتحدة حول عزمها الانسحاب من الاتفاقية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، إن ترامب "منفتح على الانخراط مجددًا في اتفاقية باريس إذا وجدت الولايات المتحدة شروطا أكثر ملاءمة لها ولشركاتها وعمالها وشعبها ولدافعي الضرائب".

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة "ستواصل المشاركة" في المفاوضات والمؤتمرات المناخية - بما في ذلك الاجتماع القادم في بون بألمانيا - "لحماية مصالح الولايات المتحدة وضمان ان تبقى جميع خيارات السياسة المستقبلية مفتوحة امام الادارة".

وأكدت الأمم المتحدة أنها تلقت اتصالات من الولايات المتحدة أعربت فيها عن نيتها "ممارسة حقها في الانسحاب من اتفاقية باريس، بمجرد أن تكون مؤهلة لذلك بموجب الاتفاقية، ما لم تجد شروطا مناسبة لإعادة الانخراط".

ويحق لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية بعد ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بالنسبة للولايات المتحدة في الرابع من نوفمبر 2016.

كما أعرب بيان الامم المتحدة مجددا عن "خيبة الأمل الكبيرة" لدى المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس.