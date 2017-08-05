اليوم.. أولى جلسات محاكمة مستشار وزير المالية في قضية الرشوة

كتب- عمرو علي:

تنظر الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، و3 آخرين في قضية اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قرر في مايو الماضي، إحالة طارق فراج محمود عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازى محمود بركة، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة محاسب حر – إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بالرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازى، بوساطة من المتهمة أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثاني محمود الرازي.