«خناقتين وتويتة».. كهربا يشعل الغضب في السعودية وبعمق أحزان الاتحاد

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شارك الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب اتحاد جدة السعودي، في هزيمة فريقه الثقيلة أمام نظيره الاتفاق، بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس، في قبل نهائي دورة تبوك الدولية الودية، والتي تستضيفها المملكة.

حضور كهربا كان لافتًا للنظر بصورة مثيرة للجدل، بعدما ساهم بشكل كبير في توتر المباراة التي لعبها بالكامل، إذ دخل في مشادات ومناوشات مع لاعبي الاتفاق السعودي أثناء وبعد المواجهة، حتى وصل الأمر للتشابك بالأيدي ومحاولة الاعتداء على أحد مسؤولي الفريق المنافس، عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وحاول أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد، وعدد من لاعبي الفريق تهدئة كهربا، لكن المحاولات باءت بالفشل، إلى أن سارعت قوات تأمين المباراة، بالتدخل قبل تفاقم الأزمة، خاصة مع الانفعال المتزايد للدولي المصري، وقام أفراد الأمن بمحتوطته إلى داخل غرفة خلع الملابس.

وهاجم عدد من المحللين الرياضيين بالسعودية محمود كهربا، بعد التصرف "الغير لائق"، كما أبدى عدد كبير من مشجعي الكرة بالمملكة استيائهم الواقعة، وطالبوه بعدم تشويه الصورة المكونة لديهم عن اللاعب المصري، فيما ودشن آخرون من مشجعي الفرق المنافسة "هاشتاج هجوم حمل امس "كهربا يعتدي على رجل أمن"، رغم أن الأزمة كانت مع إداري بفريق الاتفاق.

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وفي أول تعليق له على الأزمة، كتب كهربا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، موجهًا حديثه إلى جماهير اتحاد جدة، قائلًا: "من يلعب للاتحاد لا يعرف السقوط، نحترق ونُستفز ومع ذلك سوف نعود، موعدنا الدوري يا جمهور الذهب"، معربًا عن تقديره واحترامه لرجال الداخلية السعودية، واصفًا إياهم بـ"الأوفياء".

يذكر أن حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب الزمالك السابق، على إثر مشادة مع لاعب فريق الاتفاق، وجذبه من القميص، اعتراضًا على استعراضه بالكرة، قبل أن يتدخل "كهربا" معه بعنف في الدقيقة 86 من عمر المباراة، وكان الاتحاد متأخر بثلاثة أهداف نظيفة، جاءت في الدقائق "7، و58، 61".