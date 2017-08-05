أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

4 خطوات لتقوية شعرك بأعشاب طبيعية قليلة الثمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

4 خطوات لتقوية شعرك بأعشاب طبيعية قليلة الثمن

01:53 ص السبت 05 أغسطس 2017

4 خطوات لتقوية شعرك بأعشاب طبيعية قليلة الثمن

أفضل الأعشاب لتغذية الشعر

كتبت-نرمين الجلاد:

يعتبر الشعر القوي والصحي من أسرار جمال المرأة، فمنذ مئات السنين،واعتادت النساء على استخدام الأعشاب لتغذية وعلاج فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر. قالت الدكتورة "همت معتوق" الباحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية،أن هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية والعطرية لابد من المواظبة على استخدامها للحفاظ علي جمال الشعر نرصدها فى النقاط التالية:-

1-الزعتر:

يعتبر من أفضل مقويات الشعر ذو رائحة عطرية مميزة، حيث يعمل علي تنشيط الدورة الدموية، ويقضي علي البكتريا والقشرة التي تؤدي الى تساقط الشعر.

2-زيت الزيتون :

لا يقتصر فوائد زيت الزيتون علي التغذية فقط، بل يعتبر علاج فعال لمشاكل الشعر، حيث يعمل علي تقوية بصيلات الشعر، كما انه يعزز نعومة الشعر.

3-إكليل الجبل :

من أنواع النباتات العشبية الرائعة للشعر، ويتميز برائحته العطرة، وقدرته العالية على علاج قشرة الشعر بشكل نهائي. ويمكن استخدامه كبديل للبلسم .

4-الجرجير:

 يحتوي الجرجير على نسب عالية من الفيتامينات ، وهو غني بالمعادن مثل الكاليسيوم والزنك والفسفور والحديد ، كما انه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تساقط الشعر ،ويفضل أيضا استخدام زيت الجرجير لنعومة ولمعان الشعر.

 

إعلان

إعلان

66822bbce7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين