4 خطوات لتقوية شعرك بأعشاب طبيعية قليلة الثمن

كتبت-نرمين الجلاد:

يعتبر الشعر القوي والصحي من أسرار جمال المرأة، فمنذ مئات السنين،واعتادت النساء على استخدام الأعشاب لتغذية وعلاج فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر. قالت الدكتورة "همت معتوق" الباحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية،أن هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية والعطرية لابد من المواظبة على استخدامها للحفاظ علي جمال الشعر نرصدها فى النقاط التالية:-

1-الزعتر:

يعتبر من أفضل مقويات الشعر ذو رائحة عطرية مميزة، حيث يعمل علي تنشيط الدورة الدموية، ويقضي علي البكتريا والقشرة التي تؤدي الى تساقط الشعر.

2-زيت الزيتون :

لا يقتصر فوائد زيت الزيتون علي التغذية فقط، بل يعتبر علاج فعال لمشاكل الشعر، حيث يعمل علي تقوية بصيلات الشعر، كما انه يعزز نعومة الشعر.

3-إكليل الجبل :

من أنواع النباتات العشبية الرائعة للشعر، ويتميز برائحته العطرة، وقدرته العالية على علاج قشرة الشعر بشكل نهائي. ويمكن استخدامه كبديل للبلسم .

4-الجرجير:

يحتوي الجرجير على نسب عالية من الفيتامينات ، وهو غني بالمعادن مثل الكاليسيوم والزنك والفسفور والحديد ، كما انه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تساقط الشعر ،ويفضل أيضا استخدام زيت الجرجير لنعومة ولمعان الشعر.