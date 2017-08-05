سائق يقذف آخر بمادة حارقة والأهالي يضرمون النيران في مغسلته بكفر الشيخ- صور

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت عزبة فودة سلطان بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، الجمعة، مشادة كلامية بين شخصين، تطورت إلى حد الخلاف، جرى على إثرها بتربص أحدهما ضد الآخر، وتوجه إلى منزله، وقذفه في وجه بمادة كيميائية حارقة "ماء نار"، ما أدى إلى إصابته بتشوهات بالوجه والصدر، وإتلاف ملابسه بالكامل.

وأكد شهود عيان من أهالى العزبة، أن المشادة الحامية نشبت بين "السيد الشحات أبو سالم"، 33 عامًا، و"نسيم فتحى محمد أبو يوسف"، 37 عامًا، أسفرت عن قذف الأخير، مادة كيميائية حارقة، في وجه الأول، وفر هاربًا، ونقل المصاب على أثرها إلى مستشفى بيلا المركزى، فيما قررت إدارة المستشفى، تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

تجمهر أسرة المجني عليه، وبعض من أهالي العزبة أمام منزل الجاني، وأغلقوه- في إشارة منهم لرفضهم وجود هذه الأسرة فى العزبة- تعبيرًا عن غضبهم، فيما فرت أسرة الجاني من المنزل خوفًا من بطش الأهالي، كما توجه الأهالى إلى مغسلة السيارات والتكاتك التى يملكها الأول وأضرموا النيران فيها، وقضت النيران على بعض محتويات المغسلة.

انتقل الرائد محمد صادق رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، وبرفقته النقيب أحمد قطاطو، معاون مباحث المركز، وقوة من وحدة المباحث، إلى عزبة فودة سلطان، وتمكنا من فض تجمهر الأهالى، واقنعوهم بالأنصراف، وعدم الأنسياق وراء أي أعمال من شأنها ارتكاب أعمال شغب، كما أوضحا أنه جاري القبض على الشخص، ولن يفلت من القانون.