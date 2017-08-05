أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:59 ص السبت 05 أغسطس 2017

حول العالم في 24 ساعة

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في المغرب في

إعداد - علاء المطيري: أعطت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لبيع نيجيريا طائرات متخصصة في مكافحة الميليشيات في إطار حربها على مسلحي بوكو حرام، وأعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 3 مواطنين روس و3 شركات بعد بيع العملاق الصناعي الألماني سيمنز أربع توربينات تعمل بالغاز، وبدء التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للتحقيق بسبب احتمال تورطه في تقديم الدعم لقطر كي تتمكن من استضافة كأس العالم.1- واشنطن توافق على بيع طائرات عسكرية لنيجيريا مروحية نيجيرية محطمة بصاروخ من مسلحي بوكوحرام في 16 فبراير 2015 (أ ف ب)أعطت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لبيع نيجيريا طائرات متخصصة في مكافحة الميليشيات في إطار حربها على مسلحي بوكو حرام، بعدما كانت الصفقة معلقة منذ استهداف مدنيين خطأ في قصف للجيش النيجيري.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 2- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا مقر شركة سيمنز الألمانية في ميونخ في 4 أغسطس 2017 (أ ف ب)أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 3 مواطنين روس و3 شركات بعد بيع العملاق الصناعي الألماني سيمنز أربع توربينات تعمل بالغاز تم تحويلها إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 3- التحقيق في دعم رئيس فرنسا الأسبق لمونديال قطر 2022 الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في المغرب في 30 ديسمبر 2014 (أ ف ب)يخضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للتحقيق بسبب احتمال تورطه في تقديم الدعم لقطر كي تتمكن من استضافة كأس العالم، وسط تكهنات باستفادته من صفقات تجارية متعددة بعدة ملايين يورو مع هذه الدولة الخليجية.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 4- إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر  آثار الاحتجاجات في إثيوبيا في 4 أكتوبر 2016 (أ ف ب)رفعت السلطات الاثيوبية الجمعة حالة الطوارئ التي فرضتها في أكتوبر 2016 لمواجهة تظاهرات غير مسبوقة قمعتها الشرطة بعنف.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 5- مقتل جندي و3 مدنيين في أفغانستان  جثمان الجندي الأمريكي الذي قتل في أفغانستان في 4 أغسطس 2017 (أ ف ب)لقي جندي تابع لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وثلاثة مدنيين في ثاني هجوم انتحاري يستهدف قافلة للتحالف العسكري في أفغانستان خلال يومين.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور في فنزويلا تنعقد تحت حراسة مشددة

    أخبار

  • واشنطن توافق على بيع طائرات عسكرية لنيجيريا

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

    أخبار

  • التحقيق في دعم رئيس فرنسا الأسبق لمونديال قطر 2022

    أخبار

إعلان

a30122283e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين