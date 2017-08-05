مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة 12:59 ص السبت 05 أغسطس 2017

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في المغرب في

إعداد - علاء المطيري: أعطت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لبيع نيجيريا طائرات متخصصة في مكافحة الميليشيات في إطار حربها على مسلحي بوكو حرام، وأعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 3 مواطنين روس و3 شركات بعد بيع العملاق الصناعي الألماني سيمنز أربع توربينات تعمل بالغاز، وبدء التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للتحقيق بسبب احتمال تورطه في تقديم الدعم لقطر كي تتمكن من استضافة كأس العالم.1- واشنطن توافق على بيع طائرات عسكرية لنيجيريا مروحية نيجيرية محطمة بصاروخ من مسلحي بوكوحرام في 16 فبراير 2015 (أ ف ب)أعطت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لبيع نيجيريا طائرات متخصصة في مكافحة الميليشيات في إطار حربها على مسلحي بوكو حرام، بعدما كانت الصفقة معلقة منذ استهداف مدنيين خطأ في قصف للجيش النيجيري.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 2- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا مقر شركة سيمنز الألمانية في ميونخ في 4 أغسطس 2017 (أ ف ب)أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 3 مواطنين روس و3 شركات بعد بيع العملاق الصناعي الألماني سيمنز أربع توربينات تعمل بالغاز تم تحويلها إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 3- التحقيق في دعم رئيس فرنسا الأسبق لمونديال قطر 2022 الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في المغرب في 30 ديسمبر 2014 (أ ف ب)يخضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للتحقيق بسبب احتمال تورطه في تقديم الدعم لقطر كي تتمكن من استضافة كأس العالم، وسط تكهنات باستفادته من صفقات تجارية متعددة بعدة ملايين يورو مع هذه الدولة الخليجية.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 4- إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر آثار الاحتجاجات في إثيوبيا في 4 أكتوبر 2016 (أ ف ب)رفعت السلطات الاثيوبية الجمعة حالة الطوارئ التي فرضتها في أكتوبر 2016 لمواجهة تظاهرات غير مسبوقة قمعتها الشرطة بعنف.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 5- مقتل جندي و3 مدنيين في أفغانستان جثمان الجندي الأمريكي الذي قتل في أفغانستان في 4 أغسطس 2017 (أ ف ب)لقي جندي تابع لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وثلاثة مدنيين في ثاني هجوم انتحاري يستهدف قافلة للتحالف العسكري في أفغانستان خلال يومين.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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