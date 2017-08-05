البرتقالي يتربع على عرش موضة صيف 2017 بجوار الأصفر

كتب - هشام عواض:

يسطع اللون البرتقالي في سماء الموضة في صيف 2017،الى جوار الأصفر الذي انتشر منذ أشهر ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تخطف الأنظار.

وبحسب "instyle" المختصة بالموضة والأزياء، فإن البرتقالي يطل بطيف لوني واسع يمتد من الدرجات الهادئة وصولاً إلى الدرجات الصارخة، مشيرة إلى أنه يتناغم بصفة خاصة مع درجات الأزرق، كما يتناغم مع المطبوعات والنقوش كالتقليمات.

ومن تبحث عن إطلالة جريئة، يمكنها اللجوء إلى إطلالة البرتقالي الكاملة من قمة الرأس إلى القدم، بما في ذلك الإكسسوارات.

أما من تبحث عن إطلالة عصرية وهادئة في الوقت نفسه، فيمكنها الاكتفاء بقطعة واحدة تزهو بالبرتقالي، على أن تتحلى بقية القطع بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الأضواء على القطعة المزدانة بالبرتقالي.