أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

البرتقالي يتربع على عرش موضة صيف 2017 بجوار الأصفر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البرتقالي يتربع على عرش موضة صيف 2017 بجوار الأصفر

01:02 ص السبت 05 أغسطس 2017

البرتقالي يتربع على عرش موضة صيف 2017 بجوار الأصفر

البرتقالي لإطلالة مشرقة ومبهجة في الصيف

 

كتب - هشام عواض:

يسطع اللون البرتقالي في سماء الموضة في صيف 2017،الى جوار الأصفر الذي انتشر منذ أشهر ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تخطف الأنظار.

وبحسب "instyle" المختصة بالموضة والأزياء، فإن البرتقالي يطل بطيف لوني واسع يمتد من الدرجات الهادئة وصولاً إلى الدرجات الصارخة، مشيرة إلى أنه يتناغم بصفة خاصة مع درجات الأزرق، كما يتناغم مع المطبوعات والنقوش كالتقليمات.

ومن تبحث عن إطلالة جريئة، يمكنها اللجوء إلى إطلالة البرتقالي الكاملة من قمة الرأس إلى  القدم، بما في ذلك الإكسسوارات.

أما من تبحث عن إطلالة عصرية وهادئة في الوقت نفسه، فيمكنها الاكتفاء بقطعة واحدة تزهو بالبرتقالي، على أن تتحلى بقية القطع بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الأضواء على القطعة المزدانة بالبرتقالي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هذه هي درجات اللون الأزرق التي تليق بك

    هو وهي

  • إطلالة حالية لا تناسب القصيرات.. ما هي؟

    هو وهي

  • بالصور.. نجمات بفساتين عالمية بحفل "الموريكس" وإطلالة جريئة لسيرين

    هو وهي

  • بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف

    هو وهي

إعلان

097a717900.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين