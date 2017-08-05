7 نصائح يومية للقضاء على الملل من زحام الطريق

كتبت-نرمين الجلاد:

شاب يجلس يتابع الفيسبوك من هاتفه، وآخر يلعب "كاندي كراش"، وفتاة عزلت نفسها عن العالم الخارجي فوضعت سماعات هاتفها في أذنها وبدأت في سماع الأغاني، كل يبحث عن وسيلة ترفيه داخل ميكروباص كبير يتكرر بداخله المشاهد السابقة بشكل يومي، فهناك بعض الموظفين وخاصةً الشباب يمضون وقتاً طويلاً في الطريق من والى العمل، وذلك لعدة أسباب أحدها الزحام المروري في ساعات الذروة، وهناك أيضاً مغتربون يسافرون يومياً، اذا كنت ممن يعانون من الشعور بالتوتر والضغط العصبي بسبب ذلك فعليك أن تبحث عن كيفية تمضية الوقت في المواصلات بشكل مفيد.

قدم الدكتور "حسام أمين" خبير التنمية البشرية لـ "مصراوي" مجموعة من النصائح للاستفادة من الوقت الذي ينمضي أغلبه داخل وسائل المواصلات المختلفة وهي:-

1-الاستفادة من أوقات الانتظار في بناء الشخصية وتعلم المهارات،فيمكنك استغلال الوقت المهدر في التفكير وتحديد نقاط القوة والضعف في شخصيتك، ووضع خطة مكتوبة لتغير العادات السلبية.

2-تعليم لغة جديدة عن طريق ملفات صوتية للغة التي ترغب فيها والإستماع اليها أثناء انتظارك للوصول أو الرجوع من العمل.

3- يمكنك إستغلال الوقت في وضع لائحة بالأشياء التي ترغب في القيام بها، أو استخدام " سماعات الاذن" للتخفيف من ضجيج الزحام والبدء في وضع خطة لمهام العمل.

4-الإستمتاع بالقراءة لتطوير الشخصية ،أو قراءة الروايات المفضلة، وإختيار كتب في مجالات مختلفة، فذلك يساعد الشخص على التفتح والانتقال بالعقل الي ما يريد، ويجعله يشعر بأن الوقت قد مر بسرعة دون أن يشعر بزحام الطريق.

5-يفضل تأمل الطريق بطاقة حب ونظرة إيجابية، والاستمتاع بمنظر السماء.

6-يمكنك قضاء الوقت الذي تمضيه في المواصلات بمفردك لتفكر في حياتك ومستقبلك وربما تتخذ بعض القرارات المصيرية، بدل من التذمر والشعور بالملل.

7-في حالة الانشغال بقيادة السيارة يفضل تنشيط الجانب الإيماني "الذكر والاستغفار"، ويفضل عدم تشتيت الذهن بأشياء تتطلب تركيز وتفكر.