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وزير المالية يُجيب.. هل تحسن عجز الموازنة على حساب القروض؟

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وزير المالية يُجيب.. هل تحسن عجز الموازنة على حساب القروض؟ وزير المالية يُجيب.. هل تحسن عجز الموازنة على حساب القروض؟

التحرير

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التأشيرات العامة التي منحها الرئيس عبد الفتاح ، لوزير المالية، تصدر مع قانون ربط الموازنة، لافتًا إلى أنه «يُقصد بها الأسس التي يتم بها التعامل على الموازنة، والذي من الضروري أن يكون فيه قدر من الانضباط».

وردًا على من يقولون إن عجز الموازنة تحسن على حساب القروض؛ أضاف الجارحي: «بالفعل وصلنا لمرحلة الدين زاد فيها، ليست فكرة إن عجز الموازنة نقص على حساب القروض.. عجز الموازنة حينما ينقص يعني إننا نزيد من الإيرادات ونُسيطر على المصروفات، وبالتالي نخلق مساحة مالية بشكل تدريجي لتحسين من قدرتنا على السيطرة على الدين، حيث أن الدين كل عام يزيد بمقدار الفوائد، وبمقدار عجز الفرق بين الإيرادات والمصروفات».

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وتابع الجارحي، خلال مداخلة ببرنامج «مساء »، عبر فضائية «dmc»، «لدينا هدف كبير بتحويل ما يُمسى بالعجز الأولي، إلى فائض أولي، خفض عجز الموازنة يجعلنا نسيطر على التسارع في زيادة القروض، ثم نوقفها، ونجعلها تتراجع.. كلما يزيد عجز الموازنة يزيد التضخم، وزيادة الإنتاجية هي الحل للشعور بالتحسن في الوضع الاقتصادي، والإصلاح يوصلنا إلى أوضاع أحسن بكثير من فترات سابقة».

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التحرير

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