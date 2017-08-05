العرب اليوم: التحالف يعترف بقتل مدنيين وإسرائيل تسلم جثامين الشهداء

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

سلمت إسرائيل الجانب الفلسطيني جثامين 4 شبان استشهدوا خلال شهر يوليو في مواجهات مع الاحتلال، وأقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بمقتل 21 مدنيًا في ضربات جوية سابقة للتحالف في العراق وسوريا، فيما أعلن مدير مؤسسة الشهداء بمحافظة الانبار عن العثور على مقبرة جماعية في مدينة الرمادي غربي العراق.

1 - إسرائيل تسلم جثامين فلسطينيين تحتجزها منذ يوليو الماضي

جانب من مواجهات الشبان الفلسطينيين مع قوات الاحتلال (أ ف ب)

سلمت إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني، جثامين شبان قتلوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في يوليو الماضي، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له.

وقال الهلال في بيانه: "تسلمنا جثامين الشهيدين عبد الله طقاطقة ومحمد تنوح، ونحن بانتظار استلام جثماني الشهيدين عامر لطفي ورأفت حرباوي".

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2- التحالف الدولي يؤكد مقتل 21 مدنيًا في غارات جوية

الصورة: غارات جوية (أرشيفية)

أقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، بمقتل 21 مدنيا في ضربات جوية سابقة، ما يرفع حصيلة القتلى المدنيين في ضربات مماثلة إلى 624 قتيلا. وفي تقريره الشهري، ذكر التحالف أنه أنهى التحقيقات في اتهامات بقتل 132 مدنيا.

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3- العثور على رفات 40 مدنيا في الرمادي غربي العراق

الصورة: بقايا بشرية في مقبرة بشرية بمدينة السماوة العراقية (أرشيفية)

كشف عمار نوري ، مدير مؤسسة الشهداء بمحافظة الأنبار العراقية، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 40 مدنياً في الرمادي غربي العراق.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي عن نوري قوله إنه : "تم العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات 40 مدنيا في منطقة الطاش جنوب الرمادي".

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4- تفجير قرب مسجد جنوبي بنغازي شرقي ليبيا

انفجار (أرشيفية)

قالت مصادر أمنية في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، إن عبوة ناسفة انفجرت بجانب أحد المساجد بمنطقة سيدى فرج جنوبي المدينة . وأضاف المصدر أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح ،بعضها خطيرة ولا أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن.

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5- حركة الشباب تسيطر على بلدة رئيسية بالصومال بعد انسحاب قوات حفظ السلام

الصورة: مقاتلون من حركة الشباب الصومالية (أرشيفية)

سيطرت جماعة الشباب المتشددة على بلدة رئيسية في الصومال، بعد ساعات من انسحاب قوات بعثة حفظ السلام تابعة للاتحاد الافريقي من القاعدة العسكرية في المدينة، حسبما قال مسؤول وشهود عيان.

وقال مسؤول حكومي محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طلب عدم ذكر اسمه، إن كتيبة من جنود بورونديين من بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال( أميصوم)، انسحبت من بلدة ليجو في منطقة شبيلي السفلى صباح اليوم، دون تقديم سبب للمغادرة.

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