بالفيديو.. اللحظات الأخيرة في حياة "ثروت" ضحية التعذيب بطريق الفيوم

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو يرصد الظهور الأخير للشاب ثروت سامح الذي عُثر على جثته مُلقاة بطريق الفيوم.

الفيديو -الذي لا تتجاوز مدته الـ21 ثانية- التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بمحل سوبر ماركت بالقرب من منطقة سكن الشاب في تمام الرابعة عصر يوم 21 يوليو الماضي، وذلك قبل توجهه إلى منطقة المقابر؛ لتعاطي المواد المخدرة.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الفيوم، نفى لمصراوي، صحة ما تردد عن تورط جهاز الشرطة في الاعتداء على الشاب "ثروت سامح"، الذي عُثر على جثته مُلقاة بطريق الفيوم، قائلاً إن الشرطة نشرت صورة المجني عليه فور العثور على جثته بمختلف وسائل الإعلام؛ للتوصل إلى ذويه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها -حصل مصراوي على نسخة منه- إن خطة الأمن، توصلت إلى تحديد هوية جثة المعثور عليه "ثروت سامح السيد"، 21 سنة، طالب، ومقيم بدائرة أكتوبر بالجيزة، وأنه دائم التردد على منطقة المقابر بطريق "القاهرة - الفيوم" لتعاطي المواد المخدرة.

وتوصلت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، واللواء حسام فوزي، مدير المباحث، إلى أن بعض الشهود أكدوا أن 5 أشخاص يستقلون سيارة نقل تركوا المجني عليه في حالة إعياء شديدة بمكان العثور عليه.

وكشفت تحريات العميد رجب غراب، رئيس فرع البحث الجنائي بالفيوم، أن المتهمين هم كلاًمن: "أحمد م."، 25 سنة، "شريف أ."، 29 سنة، كهربائي، "أحمد ر." 29 سنة، "رجب ع."، 36 سنة، و"محمود ع."، 35 سنة، وشهرته "شفاعة"، وأمكن ضبط الأول والثاني والثالث والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وقال المتهمون إنهم أثناء قيامهم بالتردد على منطقة المقابر بطريق "القاهرة - الفيوم" لشراء المواد المخدرة من بعض الأشخاص بالمنطقة، طلبوا منهم إلقاء المجني عليه، والذي كان على قيد الحياة في حالة إعياء شديد "مجردًا من ملابسه" وبه أثار ضرب، ثم تركوه بالطريق الصحراوي بالقرب من إحدى نقاط الإسعاف.

وأكد المتهم الثاني، أنه شاهد شخصين بالمنطقة يعتديان بالضرب على المجني عليه وتجريده من ملابسه، وطلبا منهم أن يصطحبوه بسيارتهم إلى أقرب نقطة إسعاف عقب تدني حالته الصحية، حيث ألقوه بصندوق السيارة وتركوه حيًا في المكان المعثور عليه.