مصراوي Masrawy

مقتل مصري في أمريكا.. وابنته: جئنا منذ 5 سنوات نبحث عن أمان فلم نجده 12:17 ص السبت 05 أغسطس 2017

هشام كامل

كتب – محمد الصباغ:لقي مهاجر مصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية مصرعه بعدما أطلق مسلح النار عليه خلال عملية بيع لسيارة في ولاية أوهايو، الخميس.وقال موقع "كليفلاند" الأمريكي، اليوم الجمعة، إن المهاجر المصري هشام كامل وعمره 52 عامًا انتقل مع عائلته إلى ولاية أوهايو من أجل حياة أفضل وأكثر أمنًا، قبل أن يلقى مصرعه بعدما تحولت عملية بيع لسيارته من خلال تطبيق على الإنترنت إلى عملية سرقة بعدما التقى بالقاتل الذي أقنعه بلقاءه لشراء السيارة.وقالت شرطة كليفلاند الأمريكية إن الجريمة وقعت في مدينة ويلوبي هيلز، وتلقى كامل الرصاص في صدره قبل أن يتم نقله إلى المستشفى ويموت.وتابعت أن كامل اتفق على موعد في السابعة والربع مساءًا بتوقيت أمريكا لبيع السيارة مع أحد الأشخاص على تطبيق "OfferUp" الإلكتروني. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا أربعة رجال يتحركون في المكان قبل وصول كامل.فيما قال أخرون إنهم رأوهم يتناقشون مع المصري في منتصف الشارع، ثم سحب أحدهم مسدسه وأطلق النار على كامل مرتين، واستولى على السيارة. كما سرق الثلاثة الأخرون محفظة كامل وهربوا.وتابع الموقع الأمريكي أنه لم يتم القبض على أي من المتهمين حتى الآن. ووجدت الشرطة السيارة المسروقة في منطقة تبعد ميلًا من مكان الحادث، في وقت لاحق من مساء الخميس.وتحدثت ابنة الضحية، إيلاريا كامل، وعمرها 22 عامًا ولها أخ في العشرين من عمره، وذكرت للموقع عقب الحادث أن والدها اتصل بها وهو في المستشفى لكن عند وصولها وشقيقها كان الأب قد فارق الحياة.وصل هشام كامل وعائلته إلى ولاية أوهايو منذ 5 سنوات هروبًا من الاضطراب الذي شهدته مصر في أعقاب الربيع العربي، بحسب ما ذكرت الإبنة.وتابعت أن والدها لم يكن يتحدث الإنجليزية فبدأ ببيع أجهزة التلفزيون والدراجات وأشياء أخرى ليجمع أموال إضافية، وأضافت "كان شيئًا يمكنه القيام به بلغته الإنجليزية الضعيفة."وأضافت انه أخبرها أنه ذاهب للقاء شخصين لبيع السيارة، وأنهم غيروا المكان المفترض أن تتم المقابلة فيه قبل لحظات من الموعد، وتابعت أن والدها لم يكن يعرف المنطقة التي سيذهب إليها جيدًا. وأتمت "لو علم أنها منطقة غير أمنة لما ذهب".وقالت للموقع الأمريكي أيضًا: "لم تكن الاوضاع امنة في مصر، ولذلك قررنا المجئ إلى هنا لنكون اكثر أمنًا، وحياة افضل. لكن ذلك لم يحدث".

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