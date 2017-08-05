سبب «غيابها».. ولماذا شعرت بالتقصير تجاه «تونس»| أبرز تصريحان «درة»

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حلت الفنانة "درة" ضيفة على برنامج "On screen" والمذاع عبر قناة "On E"، وأدلت بالكثير من التصريحات حول أعمالها الفنية القادمة وسر غيابها الفترة الماضية، ونرصد أبرز ما جاء في الحلقة خلال التقرير التالي..

أتمنى تقديم «الأولة في الغرام» مرة أخرى

صرحت "درة" بأنها سعدت كثيرًا عندما عرض عليها فيلم "الأولة في الغرام،" لأن الدور كان شعبي وهي كانت في بدايتها في التمثيل في مصر وكانت تتوقع أن تأخذ وقت أطول حتى تعرض عليها مثل هذه الأدوار، مشيرًا إلى إنها تشعر أنها تستطيع أن تقدمه الآن بشكل أفضل بسبب الخبرة التي اكتسبتها واحتكاكها بكل فئات المجتمع.

«صعوبات»

قالت "درة" أن أبرز الصعوبات التى واجهتها كانت بسبب الخوف من حصرها في دور محدد كالفتاة الهادئة، وكان عليها أن تبذل مجهودًا كبيرًا حتى تثبت للجميع أنها ليست شكل فقط بل تستطيع تقديم كل الأدوار.

«مقصرة» في حق تونس

اعترفت "درة" بتقصيرها تجاه بلدها تونس، وذلك بسبب انشغالها في الأعمال التي تقدمها في مصر، ولكنها في نفس الوقت ما أن يُعرض عليها دور جيد تذهب إلى تونس وتشارك فيه، وهي تتنمى أن تشارك في أعمال أكثر لأنها تفتقد تقديم عمل بلهجتها التونسية.

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سبب غيابها عن «الساحة الفنية»

أما عن سبب غيابها لفترات، فذكرت "درة" إنها أصبحت مقلة في الأدوار حتى تختار بعناية الدور الذي يضيف لها، وحتى لا يصاب الجمهور بالملل منها.

«انا مش ممثلة كوميدية»

صرحت أيضًا بأنها غير مصنفة في أدوار محددة فهي ليست ممثلة كوميدية أو حتى رومانسية، وهو الأمر الذي جعلها تصل إلى كل فئات الجمهور.