10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إن دعم الإرهاب سياسة الدوحة، كما قال صالح بن عبدالله بن حميد إمام المسجد الحرام إن الحج والديار المقدسة ليست ميدانًا للعصبيات المذهبية، وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني إن تنظيم داعش الإرهابي سيلقى هزيمة في سوريا ولبنان، ولم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه في الانتخابات الرئاسية في عام 2018.

1 – أبو العطا: دعم الإرهاب سياسة الدوحة

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا (أ ف ب)

قالت مصر إن قطر "من الطبيعي ألا تتفهم" التزام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمكافحة الإرهاب، مؤكدة على شكوى قطر ضد القاهرة في مجلس الأمن "قد لا تستحق في حقيقة الأمر عناء الرد عليها."

جاء ذلك في رد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا على الشكوى التي قدمتها مندوبة دولة قطر ضد مصر إلى رئيس مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتريش والتي زعمت فيها استغلال القاهرة لعضويتها في المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة .

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2- صالح بن عبد الله: الديار المقدسة ليست ميدانا للعصبيات المذهبية

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد (أرشيفية)

شدد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، على "أن من ثوابت المملكة إبعادَ الحج عن أي تشويش خاصة دعوات (تسييس الحج)" مؤكدا أن سياسة السعودية، منذ إنشائها، تشدد على أن الحج والديار المقدسة ليست ميدانًا للعصبيات المذهبية.

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3- نصرالله: تنظيم داعش سيُهزم في سوريا ولبنان

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله (ارشيفية)

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن تنظيم داعش الإرهابي سيهزم في سوريا ولبنان، وأن حزبه سيهاجم الجماعة المتشددة إلى جانب الجيش السوري على الجانب الآخر من الحدود.

وقال نصر الله إن الجيش اللبناني يستعد في الأيام المقبلة لمحاربة تنظيم داعش، وطرده من ضواحي بلدتي القاع ورأس بعلبك في شمال شرق لبنان.

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4- بوتين: سوف أفكر في الترشح للرئاسة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018. وخلال اجتماع عقده أثناء جولة للاطلاع على سير إخماد الحرائق في غابات جمهورية بورياتيا ومقاطعة إركوتسكايا شرق البلاد، استمع الرئيس بوتين عبر الفيديو للمشرفين على إخماد الحريق، ووقف على ما أنجزوه لمواجهة هذا الخطر الطبيعي،حسبما ذكرت قناة"روسيا اليوم".

وقال بوتين عند سؤاله عن الأمر: "سوف أفكر في هذا الأمر، وشكرا لكم عموما".

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5- ناصر باعوم: 1890 حالة وفاة بالكوليرا منذ أبريل الماضي

وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم (أرشيفية)

قال وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، أن عدد الحالات التي توفيت بمرض الكوليرا منذ 27 أبريل الماضي حتى نهاية يوليو، بلغ 1890 حالة، في عموم المحافظات اليمينة.

وأشار باعوم إلى أن أغلب حالات الوفيات تركزت في محافظات "حجة - صنعاء - الحديدة عمران واب".

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6- علام موسى: فلستيطن تتعرض لأعنف هجوم إلكتروني منذ 6 سنوات

وزير الاتصالات الفلسطيني علام موسى (أرشيفية)

كشف علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني أن فلسطين تتعرض لهجمات إلكترونية هي الأقوى منذ عام 2012 ما تسبب في تضرر خدمة الإنترنت لدى نحو 10 % من المشتركين، مشيرًا إلى أن الهجوم يستهدف بشكل مباشر مزودي خدمة الإنترنت في فلسطين، وهو مسيطر عليه حتى اللحظة".

وقال في تصريحات لوسائل الإعلام أن فلسطين كانت تعرضت لهجوم مشابه إلى حد كبير في عام 2012، ولكن الآثار هذه المرة أقل بكثير بسبب استخلاص العبر وتحصين الشبكات الفلسطينية بأنظمة حماية متطورة قادرة على صد هذه الهجمات.

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7- مقتدى الصدر: رئيس الوزراء ملزم بإبعاد شبح الإرهاب

الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر (أرشيفية)

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أنصاره إلى الالتزام بمناصرة الجيش العراقي والقوات، بكل أصنافها لمحاربة تنظيم داعش وحيتان الفساد في العراق.

وقال في خطاب متلفز أمام عشرات الآلاف من أتباع التيار الصدري الذين تجمعوا في ساحة التحرير: "أنتم اليوم ملزمون بمناصرة جيشكم وقواتكم المسلحة بكل صنوفها، فيكون السلاح بيد الدولة حصرا وبقيادة من حرر الأراضي التي كانت بيد الأرذال ".

وأضاف الصدر أن: " رئيس الوزراء يحاول أن يكون رجل دولة رغم الضغوط الداخلية والخارجية، وهو ملزم أن يكمل مشوار الإصلاح لإبعاد شبح الإرهاب".

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8- وزير خارجية الصين: نبذل أقصى ما في وسعنا لحماية النظام النووي الدولي

وزير الخارجية الصيني وانج يى (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يى، أن الصين تبذل أقصى ما في وسعها من جهود لحماية النظام النووي الدولي، وأنها ملتزمة التزامًا تامًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية بأن ذلك جاء خلال محادثة هاتفية أجراها، الجمعة، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية النووية الكورية.

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9- هيدز ناورت: لن نعترف بالجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا

المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأمريكية هيدز ناورت (أرشيفية)

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أن بلاده لن تعترف بالجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا. ووصفت الخارجية الأمريكية في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا بأنها "نتاج غير مشروع لعملية معيبة".

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10- زيجمار جابريل: لا نريد انقسام في أوروبا

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل من انقسام المجتمع في أوروبا إلى طبقتين. وقال جابريل، عقب لقاء نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاكفي مدينة فولفسبورج الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى عملية إصلاح تراعي عدم انقسام المجتمع الأوروبي فيما بعد إلى طبقة أولى وأخرى ثانية.

وأضاف جابريل: "رغم كل الصعوبات التي نواجهها حاليا، لدينا اهتمام كبير في ألا يصل الأمر إلى انقسام بين وسط أوروبا وغربها القديم".

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