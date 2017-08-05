مكافآت خاصة للاعبي المصري لتخطي الزمالك في الكأس

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قرر مجلس إدارة المصري، برئاسة سمير حلبية، رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حالة الفوز علي الزمالك والصعود لنهائي كأس مصر.

وقال سمير حلبية، إن مجلس الإدارة رصد مكافأة 25 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بجانب المكافأة التي تنص عليها لائحة الفريق، وذلك كنوع من أنواع التحفيز لدى اللاعبين لتحقيق الفوز والوصول لنهائي بطولة كأس مصر الذي يأمل كل بورسعيدي في تحقيقها لتكون ثانى بطولات الفريق على مر تاريخه.

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جدير بالذكر أن فريق النادي المصري سيلاقي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في برج العرب والفائز من المباراة سينتظر الصاعد من لقاء الأهلي وسموحة الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.