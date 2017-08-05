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كابوريا: «لو فُزنا على الزمالك سنتوج بالكأس»

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كابوريا: «لو فُزنا على الزمالك سنتوج بالكأس» كابوريا: «لو فُزنا على الزمالك سنتوج بالكأس»

التحرير

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قال أحمد موسى «كابوريا» صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي إن مباراة فريقه أمام الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس  تمثل أهمية كبرى بالنسبة للاعبي الفريق وجماهير بورسعيد مضيفًا: "أن هذة  المباراة إذا عبرناها سنتوج باللقب"

وأضاف «كابوريا» في تصريحات خاصة «للتحرير»: "كل تركيزنا في الوقت الحالي هو عبور عقبة الزمالك مشيرًا: "إلى أن حسام حسن المدير الفني للفريق أكد للاعبين أنهم يملكون فرصة ذهبية لصنع تاريخ لأنفسنا بإحراز جيلنا لأول لقب وإسعاد جماهير بورسعيد"

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وأردف: "خلال اللقاءات الماضية أمام الزمالك كان الأبيض محظوظًا علينا فكنا نحن الأقرب والأحق بالفوز ولكن لم يخدمنا الحظ متمنينًا أن تبستم لهم الساحرة المستديرة خلال هذا اللقاء".

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التحرير

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