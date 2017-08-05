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الزمالك يعلن قائمة الفريق استعدادًا للمصري

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الزمالك يعلن قائمة الفريق استعدادًا للمصري الزمالك يعلن قائمة الفريق استعدادًا للمصري

التحرير

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أعلن طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ‫؛‬ قائمة الفريق التي ستغادر إلى الإسكندرية غدًا‫ السبت للدخول في معسكر مغلق‫، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس .

وضمت قائمة الفريق كلا من:-

فى حراسة المرمي : - أحمد الشناوي، محمود عبد الرحيم «جنش»، عمر صلاح

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فى خط الدفاع : حسنى فتحى، أسامة ابراهيم، علي جبر، محمود حمدي «الونش»، محمد مجدي، شوقي السعيد، أحمد أبو فتوح

خط الوسط : طارق حامد، إبراهيم صلاح، معروف يوسف، أحمد توفيق، محمود عبد العاطي «دونجا»

خط الهجوم : أيمن حفني، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أحمد رفعت، محمد مسعد، باسم مرسي، حسام سلامة «باولو»

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التحرير

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