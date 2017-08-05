الزمالك يعلن قائمة الفريق استعدادًا للمصري

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أعلن طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ قائمة الفريق التي ستغادر إلى الإسكندرية غدًا السبت للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر.
وضمت قائمة الفريق كلا من:-
فى حراسة المرمي : - أحمد الشناوي، محمود عبد الرحيم «جنش»، عمر صلاح
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فى خط الدفاع : حسنى فتحى، أسامة ابراهيم، علي جبر، محمود حمدي «الونش»، محمد مجدي، شوقي السعيد، أحمد أبو فتوح
خط الوسط : طارق حامد، إبراهيم صلاح، معروف يوسف، أحمد توفيق، محمود عبد العاطي «دونجا»
خط الهجوم : أيمن حفني، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أحمد رفعت، محمد مسعد، باسم مرسي، حسام سلامة «باولو»