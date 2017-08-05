المهندسين: لا علاقة لنا بالإخوان حتى نقطع الكهرباء عن مطار القاهرة

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قال فايق جرجس، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إن النقابة مستعدة لإرسال وفد منها لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة، مشدّدًا على أن النقابة ليس لها علاقة بالإخوان والسياسة.

أضاف جرجس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء الجمعة، «النقابة ترفض أي اتهام يوجه للمهندسين في أزمة انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة، ونشجب ذلك ولا نقبله».

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وطالب أهالي المهندسين المحتجزين بالحضور للنقابة لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، متابعًا: «إحنا واقفين مع الدولة بكل طاقتنا، ومش هينفع نتحرك بهذا الأسلوب، ولسنا بلطجية».