خبير أمني: البرلمان سيصدر قانونًا يلزم المحال والشركات بتركيب كاميرات مراقبة

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دعا اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مساء الجمعة، وزارة الداخلية بضرورة مُراجعة مُستوى جودة كاميرات المراقبة الموجودة على المحال التجارية والشركات، لأن بعض أصحاب هذه المحال يستعينوا بكاميرات لا تعمل.

أضاف المقرحي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن هناك قانون سيصدر قريبًا من مجلس النواب، يُلزم جميع أصحاب المحال التجارية والشركات والأماكن العامة بتركيب كاميرات، بالإضافة إلى فحصها من جانب جهة أمنية، حتى يتم التأكد من أنها تعمل.

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أوضح أن كاميرات المراقبة موجودة في كل شوارع لندن، موضحًا أنها تُساهم في تأمين الشارع المصري، لكونها دليل موثق لا يقبل الشك، لافتًا إلى أن الكاميرات ساعدت في ضبط جناة حادث البدرشين الإرهابي.