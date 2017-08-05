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التحالف الدولي يؤكد مقتل 21 مدنيًا في غارات ضد الجهاديين

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مصراوي Masrawy

التحالف الدولي يؤكد مقتل 21 مدنيًا في غارات ضد الجهاديين

11:39 م الجمعة 04 أغسطس 2017

التحالف الدولي يؤكد مقتل 21 مدنيًا في غارات ضد الجهاديين

غارات ضد الجهاديين

واشنطن - (أ ف ب):
أقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، الجمعة، بمقتل 21 مدنيا في ضربات جوية سابقة، ما يرفع حصيلة القتلى المدنيين في ضربات مماثلة إلى 624 قتيلا.

وفي تقريره الشهري، ذكر التحالف أنه أنهى التحقيقات في اتهامات بقتل 132 مدنيا.

وأوضح التحالف إنه، حتى اليوم، واستنادا للمعلومات المتاحة، فان التحالف يقدر أن 624 مدنيا على الأقل قتلوا بشكل غير متعمد في ضربات التحالف" منذ بدء عملياته العسكرية نهاية العام 2014.

وإلى جانب التحقيق في تقارير مقتل المدنيين التي يوردها طيارو التحالف أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الأخرى، فإن المحققين العسكريين يخوضون في مئات المزاعم المتراكمة التي يوردها موقع "اير وورز" الالكتروني المعني بمراقبة الضربات الجوية للتحالف في سوريا والعراق.

لكن هذه المنظمة ومقرها لندن وتضم مجموعة من الصحافيين والباحثين تقدم حصيلة قتلى للمدنيين مختلفة تماما عن تلك التي يعلنها التحالف.

وحسب أخر حصيلة للمنظمة، قتل 4734 مدنيا في الضربات الجوية للتحالف.

ومن الضربات التي أعلن التحالف أنها اوقعت مدنيين واحدة في 12 مايو الفائت قرب مدينة الرقة السورية استهدفت مقاتلي تنظيم "داعش" لكنها قتلت أيضا 10 مدنيين في مبنى قريب.

وقال التحالف في بيانه "رغم اتخاذ كافة الاحتياطات والتزام قرار الضربات بقانون النزاعات المسلحة، تقع خسائر مدنية غير مقصودة للأسف".

وفي بداية يوليو الفائت، أقر التحالف بأن 603 مدنيين قتلوا في شكل غير متعمد جراء ضربات التحالف منذ بدء عملياته العسكرية.

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