بأمر المحافظ.. وقف هدم "حمام دهب" الأثري بالإسكندرية والتحقيق مع المتورطين

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدر محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، اليوم الجمعة، قرارًا بإيقاف أعمال هدم عقار حمام دهب الأثري الكائن بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، حفاظًا على أثريته بعد محاولة أشخاص هدمه لإقامة مبنى جديد.

وقال المحافظ، في بيان صحفي مساء الجمعة، إنه تقرر تحويل جميع المسؤولين عن إصدار قرار الهدم للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، مضيفًا أنه لن يتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كل من يتسبب في الإهمال في الحفاظ على المباني الأثرية، والتي لها قيمة أثرية كبيرة وخروجها من مجلد التراث.

وأوضح سلطان أن هذا العقار كان يحتوي على ٤ أعمدة أثرية، تم نقلها لكوم الناضورة وسجل كمنزل تاريخي، وصادر له حكم محكمة في عام ٢٠٠٦ بالامتناع عن إصدار ترخيص هدم وإلغاء أية أحكام سابقة بهدمه، إلى أن تقدم مالك العقار بعد نقل أعمدته بالتماس لتجديد الأحكام السابقة بهدم العقار حتى سطح الأرض، وتم إصدار ترخيص الهدم رقم ١ لسنة ٢٠١٧.

وأشار إلى أن مالك العقار بدأ اليوم في وضع سياج قماشي حول العقار تمهيدًا لهدمه، وعلى الفور تم إصدار التعليمات بإيقاف أعمال الهدم والقبض على العمال وعرضهم على النيابة العامة، واستدعاء مالك العقار وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم إجراء أي أعمال هدم دون الرجوع للحي.

في السياق، شدد سلطان على جميع المسؤولين بتكثيف الرقابة والمرور المستمر على جميع المباني الأثرية المسجلة في مجلد التراث، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بحزم ضد كل من يتسبب في هدمها، والذي من شأنه الإضرار بالقيمة التاريخية والأثرية للإسكندرية. ​