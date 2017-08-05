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10 آلاف جنيه تعويض لأسر ضحايا معدية بني سويف

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مصراوي Masrawy

10 آلاف جنيه تعويض لأسر ضحايا معدية بني سويف

11:35 م الجمعة 04 أغسطس 2017

10 آلاف جنيه تعويض لأسر ضحايا معدية بني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

قرر محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، صرف مساعدات عاجلة بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حادث غرق سيارة من أعلى معدية للنيل بقرية كفر درويش بالفشن، كما قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة صرف 5 آلاف جنيه أخرى لكل أسرة، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف معاش "تكافل وكرامة" لهذه الأسر.

وكان العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن قد تلقي إخطارًا من أهالي قرية الفنت بوقوع سيارة نقل محملة بأكثر من 50 راكبًا من معدية بنهر النيل أمام قرية كفررويش أثناء تشييع جنازة أحد الأشخاص من قرية الفنت التابعه لمركز الفشن.

وعلى الفور، توجهت قوة شرطية إلى مكان الحادث حيث تبين من تحقيقات رجال الشرطة أنه أثناء قيام أهالي قرية الفنت بتشييع جنازة أحد الموتي في مقابر قرية الفنت بقرية كفر درويش المجاورة لها بعد صلاة الجمعة اليوم وبعد دفن المتوفي وأثناء العودة من الدفنة إلى قرية الفنت وأثناء انتقال سيارة نقل من سيارات تشييع الجنازة وعلى متنها أكثر من 50 شخصا من شاطيء نهر النيل إلى المعدية مالت الناحية الأخري للمعدية فسقطت السيارة النقل المحملة بالركاب في نهر النيل وتدخل وقفز عدد كبير من الركاب من السيارة قبل سقوطها في نهر النيل، وتمكن الأهالي المتواجدون على الشاطئ من انقاذ معظم ركاب السيارة من الغرق وتم انتشالهم من نهر النيل إلا أن سائق السيارة ويدعي غزال صلاح جلال واثنين من الركاب أحدهم تم انتشال جثته ويدعى إبراهيم أحمد كانا يجلسان بجواره لقيا مصرعهم غرقًا.​​

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