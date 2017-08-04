هذه السيارات الأبطأ في العالم خلال 2017

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عادة ما يكون التطور والحداثة هي السمة المسيطرة على أهداف شركات صناعة السيارات بشكل عام، غير أن الاستمرار في المنافسة وتقديم كل جديد بشكل دائم، أمر يصعب على العديد من الشركات العالمية فعله، لاسيما وأن تلك الإصدارات قد لا تتمتع بالقوة الكافية في الأداء.

وينظر الجمهور بشكل غير متخصص إلى قوة أداء السيارات من منطلق إمكاناتها الخاصة على مستوى السرعات، ولذلك فإن العديد من السيارات التي يظن البعض أن إمكاناتها تؤهلها للسير بسرعات ضخمة، قد لا تعطي النتائج المأمولة بشكل واقعي.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم السيارات التي وردت في قائم مجلة "أوتو جايد" البريطانية لأبطأ السيارات التي تم إصدارها في 2017 على مستوى العالم، وذلك وفقًا لإمكانات النسخ العالمية من السيارات..

هوندا HR-V

تمتلك محرك بقوة 1800 CC ويتكون من 4 سلندر، قادر على ضخ قوة مقدارها 141، غير أن قدرات السيارة للوصول من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة تستغرق 9.3 ثانية.

تويوتا كورولا

النسخة الخاصة بعام 2017 والتي تحمل ناقل حركة أوتوماتيك، تستطيع ضخ قوة 132 حصان وتتمتع بمحرك 1800 CC مكون من 4 سلندر، غير أن قدرات السيارة للوصول من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة تستغرق 9.5 ثانية.

نيسان سنترا

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تعمل النسخة الخاصة بعام 2017 والتي تحمل ناقل حركة أوتوماتيك، تستطيع ضخ قوة 130 حصان وتتمتع بمحرك 1800 CC مكون من 4 سلندر، غير أن قدرات السيارة للوصول من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة تستغرق ما لا يقل عن 10 ثوان.

تويوتا ياريس

تمتلك محرك بقوة 1500 CC ويتكون من 4 سلندر، قادر على ضخ قوة مقدارها 106 حصان، غير أن قدرات السيارة للوصول من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة تستغرق 10.2 ثانية.

ميتسوبيشي ميراج

تمتلك محرك بقوة 1200 CC ويتكون من 4 سلندر، قادر على ضخ قوة مقدارها 78 حصان، غير أن قدرات السيارة للوصول من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة تستغرق 10.9 ثانية.