أخفى مرض خالد صالح ويرفض الظهور الإعلامي.. 10 معلومات عن طارق عبد العزيز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تألف الكاميرا وجهه كما يألفه المشاهدون، إذ أنه يمتلك طلّة خفيفة على القلوب ومؤثرة في نفس الوقت، فهو صاحب شخصية "تاح" في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ذلك الشاب الذي يعمل معدًا في برنامج تلفزيوني، يصنع نجومية مذيعين متنافسين، ويتحمل مسؤولية ما أتلفه شجارهما، فاستطاع أن يجلب الضحك ويبعث الحزن بشخصيته في الفيلم، ورغم موهبته إلا أنه لم يبرح مكانه في الأدوار المساعدة، سواء في التلفزيون أو السينما.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنان طارق عبد العزيز.

1- ولد في محافظة سوهاج، يوم 4 أغسطس 1968، أي أنه يبغ من العمر 49 عامًا.

2- تخرج في كلية الحقوق عام 1991.

3- عمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما.

4- بدأ التمثيل عام 1986 على خشبة المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة "الحركة المسرحية"، وفرقة "الورشة"، تحت إشراف الفنان حسن الجريتلي.

شاهد أيضا

5- تميز في تأدية الأدوار المساعدة بعدد من الأفلام السينمائية مثل: "همام في أمستردام، فيلم ثقافي، أول مرة تحب يا قلبي، كيمو وأنتيمو، فبراير الأسود، صعيدي في الجامعة الأمريكية، يوم مالوش لازمة، ساعة ونص، واشتباك".

6- ذكر في حوار صحفي إنه لم يقبل في البداية بدوره في فيلم "ساعة ونص"، والذي كان مشهدَا واحدًا، ولكن تمسك المنتج أحمد السبكي والمخرج وائل إحسان بوجوده أدى إلى زيادة عدد مشاهده إلى 6 مشاهد، فأصبح متساويًا مع باقي زملائه في العمل.

7- أوضح أنه كان يرفض المشاركة في أفلام السبكي، ولكنه وافق على الظهور بفيلم "ساعة ونص"، لأنه اهتم بالفقراء، وطرح مشكلة السكك الحديد في مصر بشكل جريء.

8- شارك بالتمثيل في عدد من المسلسلات التلفزيونية أشهرها: "الزوجة الرابعة، فض اشتباك، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، أستاذ ورئيس قسم، نونة المأذونة، أبو ضحكة جنان، والصقر شاهين".

9- أكد في حوار صحفي سابق أنه رافق الفنان خالد صالح، طوال فترة علاجه في أسوان، والتي استمرت لأكثر من 21 يومًا، مشيرًا إلى أنه طلب منه عدم إخبار أي شخص عن حالته الصحية، وبالفعل أخفى "عبد العزيز" خبر مرضه عن الناس، وطمأن الجميع عليه، موضحًا أنه كان يخفف عن آلام الفنان الراحل بإضحاكه، ولكنه تأثر كثيرًا برحيله، حتى أنه أجهش بالبكاء خلال إجراء الحوار معه.

10- عن عدم ظهوره الإعلامي الكثير قال إنه لا يفضل الظهور في القنوات ومع المذيعين في البرامج بشكل دوري، وذلك لما يضعه هذا الأمر في موقف الرد علي الأسئلة التي قد تتضمن بعضها آراء في أشخاص أو أعمال أخري أو أوضاع سياسية أو مجتمعية.