البيئة تنفي ظهور تماسيح بمصارف البحيرة

كتبت- مادي غيث:

نفى المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، ماتردد بشأن ظهور أعداد من التماسيح صغيرة الحجم داخل مصرف أبو العينين بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وأضاف سلامة، في تصريحات لمصراوي الجمعة، أن باحثي وزارة البيئة المتواجدين في البحيرة بالتعاون مع شرطة المسطحات يجرون مسحًا كامل على المصرف، وذلك للتأكد من وجود التماسيح كما قال الأهالي.

وأشار سلامة إلى، إلى أنه من الممكن أن يكون الأهالي شاهدوا حيوان "الورل النيلي" واعتقدوا أنه تمساح صغير، نظرًا لأنه يشبهه كثيرًا، لكن لم نجد أي حيوانات في المصرف حتى الآن.

وكان أهالي منطقة أبو هواش، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، أشاروا أمس الخميس، إلى ظهور أعداد من التماسيح، صغيرة الحجم، داخل مصرف أبو العنين المار بالمنطقة. وشوهد بعض أطفال القرية يلهون بعدد من التماسيح الصغيرة، استطاعوا الإمساك بها، وسط حالة من الذعر بين الأهالي خشية وجود تماسيح أكبر حجمًا.