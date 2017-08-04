أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البيئة تنفي ظهور تماسيح بمصارف البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيئة تنفي ظهور تماسيح بمصارف البحيرة

11:00 م الجمعة 04 أغسطس 2017

البيئة تنفي ظهور تماسيح بمصارف البحيرة

ظهور تماسيح بمصارف البحيرة

كتبت- مادي غيث:

نفى المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، ماتردد بشأن ظهور أعداد من التماسيح صغيرة الحجم داخل مصرف أبو العينين بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وأضاف سلامة، في تصريحات لمصراوي الجمعة، أن باحثي وزارة البيئة المتواجدين في البحيرة بالتعاون مع شرطة المسطحات يجرون مسحًا كامل على المصرف، وذلك للتأكد من وجود التماسيح كما قال الأهالي.

وأشار سلامة إلى، إلى أنه من الممكن أن يكون الأهالي شاهدوا حيوان "الورل النيلي" واعتقدوا أنه تمساح صغير، نظرًا لأنه يشبهه كثيرًا، لكن لم نجد أي حيوانات في المصرف حتى الآن.

وكان أهالي منطقة أبو هواش، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، أشاروا أمس الخميس، إلى ظهور أعداد من التماسيح، صغيرة الحجم، داخل مصرف أبو العنين المار بالمنطقة. وشوهد بعض أطفال القرية يلهون بعدد من التماسيح الصغيرة، استطاعوا الإمساك بها، وسط حالة من الذعر بين الأهالي خشية وجود تماسيح أكبر حجمًا.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة البيئة توقعان اتفاقًا حول دير مكاريوس بوادي

    أخبار

  • مؤسس المركز القومي للسموم يكشف مخاطر حرق أكياس البلاستيك: "بها سم

    أخبار

  • بالصور.. البيئة تعقد ندوات للحد من حرق مخلفات الذرة بأسيوط

    أخبار

  • ممثل البيئة في "النواب": شركة القمامة القابضة ستخسر كل عام

    أخبار

إعلان

9c3216e19c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين