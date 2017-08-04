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الثروة السمكية: هذه أسباب حظر السعودية استيراد السمك من مصر

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الثروة السمكية: هذه أسباب حظر السعودية استيراد السمك من مصر الثروة السمكية: هذه أسباب حظر السعودية استيراد السمك من مصر

التحرير

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قال الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن  حظرت دخول الأسماك الحية من مؤقتًا، لأن المنظومة الدولية الخاصة بتنظيم عمليات تصدير الأسماك بين الدول وبعضها، غير موجودة في الوقت الحالي.

أضاف الحسني، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، مساء الجمعة، أن الدولة المصرية بدأت حاليًا في الانتهاء من تطبيق المنشآت اللازمة من ناحية توفير الشروط البيئية والصحية، لتصدير الأسماك للسعودية في أسرع وقت.

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أكد أن مصر خالية تمامًا من فيروس «البلطي»، مشدّدًا على أن وقف المملكة لاستيراد الأسماك ليس بسبب الفيروس، لافتًا إلى أنه بعد موسم الحج سيكون هناك زيارة من السعودية إلى مصر، للتأكد من الانتهاء من المنشآت الطبية.

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التحرير

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